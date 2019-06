Ascolti tv: da ‘Uno Mattina’ a ‘La Vita in Diretta’ i dati di esordio dei programmi estivi di Rai1

Ieri, lunedì 17 giugno, è ufficialmente iniziata la stagione estiva dei canali Rai con la programmazione che accompagnerà il pubblico fino ai primi giorni di settembre. E oggi, ecco arrivare i dati Auditel che registrano in termini di share i risultati di esordio delle varie trasmissioni, alcune arrivate come novità dei palinsesti, altre diverse solo per i conduttori al loro timone nell’intervallo dei prossimi tre mesi.

Su Rai Uno la prima puntata di 'Uno Mattina Estate', condotta da Valentina Bisti e Roberto Poletti, ha ottenuto 913.000 telespettatori e il 18,4% di share. 'Tuttochiaro', il nuovo appuntamento condotto da Monica Marangoni, ha registrato 787.000 telespettatori con il 15,3% di share. Alle 14, invece, il talk 'Io e Te' condotto da Pierluigi Diaco insieme a Sandra Milo e Valeria Graci, è stato visto da 1.312.000 telespettatori con il 9,9% di share, mentre 'La Vita in Diretta Estate', il programma condotto da Lisa Marzoli e Beppe Convertini, ha ottenuto 1.462.00 telespettatori con il 16,4 di share.

“Ottima partenza per il day time estivo, ringrazio le varie squadre Rai e tutti i protagonisti dei programmi, da Roberto Poletti e Valentina Bisti a Monica Marangoni, Pierluigi Diaco, Lisa Marzoli e Beppe Convertini, tutti impegnati con nuove sfide e premiati con ascolti notevoli": questo il commento rilasciato dal direttore di Rai1, Teresa De Santis, in merito all'esordio del palinsesto estivo del day time di Rai1: "Un buon inizio che lascia sperare una programmazione estiva gradita al nostro pubblico, che rimane accesa per i telespettatori di Raiuno. Questo risultato è l'inizio spero di un prezioso apprezzamento delle nostre scelte".

Ascolti tv di lunedì 17 giugno 2019

Di seguito i dati relativi ai programmi più visti di lunedì 17 giugno: in prima serata Rai1 con il film 'Appuntamento al Parco' è stato il canale più visto con 2.974.000 telespettatori pari al 14,6% di share. Secondo gradino del podio per Canale 5 con lo speciale dedicato a Vasco Rossi 'Siamo Solo Noi - 6 come Sei- Speciale ', seguito da 2.550.000 telespettatori (share del 13,8%). Terzo posto per l'incontro degli Europei Under21 Germania - Danimarca che ha totalizzato 1.240.000 spettatori (5,8% di share).

Tra gli altri ascolti del prime time, su Italia1 il film 'Tower Heist: Colpo ad alto livello' ha ottenuto 1.382.000 telespettatori e il 6,75% di share mentre su Rete4 'Quarta Repubblica' è stata vista da 977.000 telespettatori (share 6,36%). Su Rai3 'Prima dell'alba - La Rampa' ha totalizzato invece 897.000 telespettatori (share 4,23%) mentre La7 il film 'Suspect - Presunto colpevole' ha ottenuto 665.000 telespettatori e uno share del 3,3%. Chiudono il prime time il film trasmesso da Tv8 'The Karate Kid - La leggenda continua', visto da 502.000 telespettatori (share 2,8%) e il film 'Prima o poi mi sposo' in onda su Nove seguito da 433.000 telespettatori (share 2,1%).

Nella fascia preserale sulla rete ammiraglia di viale Mazzini di nuovo vincente 'Reazione a catena', condotto da Marco Liorni, che ha totalizzato 3.407.000 telespettatori con il 23.5 di share. Su Canale 5 invece 'Caduta libera' ha ottenuto 2.904.000 telespettatori (share del 20,70%).

Nell'access prime time su Rai1 'Techetechetè' è stato visto da 3.340.000 telespettatori con il 15,9% di share mentre su Canale 5 'Striscia la notizia' è 3.350.000 telespettatori, share 15,89%. Nel complesso le reti Rai si sono aggiudicate la prima serata con 7.335.000 telespettatori e 34,5% di share e l'intera giornata con 2.982.000 e il 33,4% di share. Le reti Mediaset hanno prevalso invece nella seconda serata con 3.537.000 telespettatori e il 34,27% di share.