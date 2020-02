Ascolti tv, Maria De Filippi si conferma regina del sabato sera

Maria De Filippi regina incontrastata del sabato sera. La sua 'C'è posta per Te' ha trionfato raggiungendo quasi i 6 milioni di telespettatori, precisamente 5.817.000 ed uno share del 29.9% restando in linea con i dati delle altre puntate andate in onda nelle passate settimane. Dopo di lei si classifica Rai 1 con il film 'Wonder' che ha ottenuto un buon risultato. Quasi 4 milioni di spettatori, 3.933.000 ed uno share pari al 17.6%, hanno scelto la pellicola tratta dall’omonimo romanzo scritto da R. J. Palacios, con Julia Roberts, Owen Wilson.

Ascolti tv Prime Time sabato 1 febbraio

Guardiamo ora i dati che riguardano le altre trasmissioni andate in onda nella fascia della prima serata di sabato 1 febbraio 2020. Su Rai2 'FBI' è stato seguito da 1.274.000 spettatori con uno share pari a 5.4%. Su Italia 1 'Minions', spin-off d'animazione di 'Cattivissimo Me' ha intrattenuto 1.251.000 spettatori con uno share pari a 5.4%). 1.015.000 di spettatori pari ad uno share del 4.9% per Lazzaro Felice su Rai 3. Su Rete4 'Pari e Dispari' totalizza771.000 spettatori con il 3.6% di share.

Ascolti tv Access Prime Time sabato 1 febbraio

Per quanto riguarda gli ascolti della fascia oraria del preserale su Rai 1 'I Soliti Ignoti ottiene il 21% con 4.963.000 spettatori. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.349.000 spettatori con uno share del 18.5%. Su Rai3 'Le Parole della Settimana' è seguito da 1.808.000 spettatori (7.6%). Su Italia 1 'CSI Miami' registra il 4.8% con 1.107.000 spettatori. 1.071.000 si telespettatori con il 4.7% è stato il risultato ottenuto nella prima parte di 'Stasera Italia Weekend' su Rete 4, sceso di poco nella seconda parte con 1.002.000 di spettatori (4.2%). Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.105.000 spettatori (4.7%).