Ascolti tv, record per Rai 1 con la Champions League

Ascolti boom per la finale di Champions League tra Liverpool e Tottenham. La partita di calcio, trasmessa su Rai 1, si è aggiudicata la prima serata di ieri con 5.658.000 telespettatori e uno share del 27,16%. Segue con grande distacco il film ‘Guardia del corpo’ andato in onda su Canale 5 con 1.866.000 telespettatori e il 9,71%. Sul podio anche Rete 4 con ‘Il segreto’ che ruota intorno alle vicissitudini della ricca stirpe dei Montenegro. La serie ha ottenuto 1.350.000 telespettatori e il 6,38% e, a seguire, 'Una vita' ne ha registrati 1.139.000 pari al 5,97% di share.

Su Rai2 il doppio appuntamento con 'The Rookie' ha totalizzato 1.212.000 telespettatori e il 5,72% nel primo episodio, e 1.357.000 e il 6,49% nel secondo, mentre Italia 1 con il film 'Una vita da gatto' ha ottenuto 953.000 telespettatori e il 4,55% di share. 727.000 telespettatori e il 3,48% di share per 'Che ci faccio qui' su Rai3, e 456.000 (2,21%) per 'Little Murders' su La7.

Chiude la classifica degli ascolti del prime time Nove, con 'Sirene - L'omicidio del piccolo Lorys' visto da 382.000 telespettatori e uno share dell'1,9%, e Tv8 con il film 'Bride Wars - La mia migliore nemica' (283.000 telespettatori, share 1,4%).