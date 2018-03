Ascolti tv, Carlucci VS De Filippi: buona la prima per Queen Mary, "C'è posta per te" imbattibile

Torna una delle sfide più avvincenti dei palinsesti tv. "Non siamo in competizione con nessuno" ha assicurato qualche giorno fa Milly Carlucci durante la conferenza stampa di "Ballando con le stelle", eppure vuoi o non vuoi il suo programma si trova a fare i conti con la punta di diamante in casa Mediaset.

Il talent di Rai 1 che fa ballare i vip parte molto bene, con 4 milioni e 205 mila telespettatori, ma davanti ai 5 milioni e 516 mila che hanno seguito "Cè posta per te" su Canale 5 non c'è molto da aggiungere. Il programma di Maria De Filippi si conferma il campione assoluto del sabato sera, almeno finora.

Siamo solo all'inizio, è vero, anche se le prossime settimane non sembrano più promettenti per Milly Carlucci. "C'è posta per te" si allunga di due puntate, poi al suo posto subentrerà l'altro colosso di Queen Mary, il serale di "Amici", che continuerà a dare del filo da torcere a Ballando. "Non c'è concorrenza" garantisce Milly, ma il giorno dopo numeri e percentuali sono lì ad attendere, puntuali. E il loro peso ce l'hanno.

Gli ascolti tv di sabato 10 marzo

Rai 1, 4.205.000 spettatori (share 20.4%) per "Ballando con le stelle";

Rai 2, 1.337.000 spettator (share 5.6%) per "NCIS Los Angeles" e 1.163.000 spettatori (share 5%) per "NCIS New Orleans";

Rai 3, 1.108.000 spettatori (share 5%) per "Presa diretta";

Canale 5, 5.516.000 spettatori (share 27.5%) per "C'è posta per te";

Italia 1, 1.537.000 spettatori (share 6.5%) per "Kung Fu Panda";

Rete 4, 749.000 spettatori (share 3.3%) per "Absolution";

La7, 482.000 spettatori (share 2.5%) per "L'Ispettore Barnaby"