Ascolti tv, record 'C'è posta per te': Maria De Filippi torna e stravince

Scontro fra titani nel prime time di sabato 11 gennaio. Il ritorno di Maria De Filippi con il suo 'C'è posta per te' si è fatto sentire per Alberto Angela. 'Meraviglie - La Penisola dei Tesori', in onda su Rai1, ha perso punti rispetto alla settimana scorsa e con 3.831.000 spettatori pari al 17.6% di share si ferma al secondo posto.

A trionfare è il people show di Canale 5, che con 5.930.000 spettatori e il 30.2% di share non solo conquista la prima serata ma stabilisce un nuovo record. Su Rai2, invece, 1.304.000 spettatori e il 5.4% per il doppio episodio di 'FBI'.

Ascolti tv di sabato 11 gennaio: prime time

A seuire 'Le 5 leggende', su Italia1, con 984.000 spettatori e il 4.2% di share, mentre 'Dogman', il film di Matteo Garrone in prima visione su Rai3, ha totalizzato 949.000 spettatori con il 4.2%. Su Rete4 'Bomber' è stato seguito da 549.000 telespettatori con il 2.4% di share. A chiudere 'Witness – Il Testimone' su La7 (566.000 telespettatori, share 2.5%), 'Natale a Honeysuckle Lane' su Tv8 (331.000 telespettatori, share 1.4%) e 'Stargate' sul Nove (342.000 telespettatori, share 1.5%).