Ascolti tv, bentornata Maria: "C'è posta per te" da record, Rai 1 ko

Ventidue anni e non sentirli. "C'è posta per te" sbanca l'Auditel del prime time di sabato 12 gennaio: 5.842.000 telespettatori e il 29,84% di share per l'esordio della nuova edizione del programma di Maria De Filippi, in onda su Canale 5. A Rai 1 non sono bastati i 4.196.000 telespettatori - share 17,7% - che hanno seguito la partita di Coppo Italia valida per gli Ottavi di Finale, Bologna-Juventus, e consegna lo scettro a Queen Mary.

Ascolti tv di sabato 12 gennaio: prima serata

In prima serata bene, su Rai 2, il film tv "Fabrizio De André – Principe libero", che ha registrato 1.370.000 telespettatori, con uno share del 7,2%. Su Rai 3, invece, 928.000 spettatori, share del 3.9%, per il programma condotto da Gramellini "Le parole della settimana". Su Italia 1 il film d'animazione "Le 5 leggende" ha totalizzato 1248.000 telespettatori (share 5,33%), su Rete 4 "Il film U.S. Marshals – Caccia senza tregua" ha registrato 874.000 telespettatori (share 4,25%), mentre "Little Murders by Agatha Christie", in onda su La7, è stato visto da 551.000 telespettatori (share 2,39%).

Ascolti tv, "C'è posta per te" da record

Boom di ascolti per la nuova edizione di "C'è posta per te" - la 22esima - leader incontrastato della prima serata con il miglior esordio dal 2002: 29,84% di share e 5.842.000 telespettatori. Nel corso della puntata, sono stati toccati picchi che hanno raggiunto i 7.000.000 di telespettatori e superato il 40% di share.

Entusiasta Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5: "Ieri sera è tornato con ascolti incredibili uno dei programmi più amati, attesi e seguiti di sempre. Il people show più longevo della tv continua a emozionare come soltanto i grandi e intramontabili classici riescono a fare. Un prodotto perfetto per la televisione di oggi, di ieri e di domani. Curato e pensato in ogni più piccolo dettaglio, incolla i telespettatori allo schermo in un'altalena di emozioni, tra colpi di scena, lacrime e risate. Maria De Filippi conferma, una volta in più, il suo incredibile talento di conduttrice e autrice, adattando perfettamente la narrazione ai tempi televisivi senza mai perdere la veridicità e la purezza dei sentimenti. Grazie a Maria e al suo straordinario gruppo di lavoro per questa ennesima bellissima pagina di televisione".