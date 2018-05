Ascolti tv, la sesta puntata del serale di Amici batte l'Eurovision 2018

E' merito dell'esibizione di Belen e della "pace fatta" dopo anni con Emma Marrone? Del talento dei ragazzi che lavorano sodo ogni giorno all'interno della scuola? Non è dato saperlo, quello che è certo è che Amici di Maria De Filippi vince ancora una volta la sfida degli ascolti del sabato sera. Infatti, sabato 12 maggio, ha conteso il titolo con la finale di Eurovision 2018 in diretta da Lisbona in Portogallo. Ecco i numeri:

Ascolti tv - sabato 12 maggio

Rai 1 Eurovision Song Contest, finale: presentazione 3.555.000, 17,96 e nel programma 3.427.000 telespettatori, share 18,63%.

Rai 2 NCIS Los Angeles ha totalizzato 1.294.000 telespettatori, share 5,75%. NCIS New Orleans 1.036.000 telespettatori, share 4,78%.

Rai 3 Ulisse - Il Piacere della scoperta ha totalizzato 1.829.000 telespettatori, share 8,88%.

Canale 5 Amici 17 Serale ha totalizzato 4.290.000 telespettatori, share 21,37%.

Italia 1 Il film d'animazione I pinguini di Madagascar ha totalizzato 950.000 telespettatori, share 4,31%.

Rete 4 Il film Segni mortali in prima tv ha totalizzato 749.000 telespettatori, share 3,43%.