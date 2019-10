Ascolti tv, la Nazionale "in verde" batte la Grecia e vince anche il sabato sera

La Nazionale, al debutto con la maglia verde, batte la Grecia 2 a 0 e conquista una storica qualificazione agli Europei 2020 con ben tre giornate d'anticipo. La partita di ieri sera all'Olimpico si è aggiudicata il prime time di sabato con 7.142.000 spettatori pari ol 32,5% di share.

Su Canale 5 il film 'Adaline - L'eterna giovinezza' con Blake Lively e Harrison Ford è stato visto da 2.208.000 spettatori, totalizzando il 10,8% di share. Completa il podio Rai 2, con 'N.C.I.S', che è risultato il terzo programma più visto della serata con 1.466.000 spettatori e il 6.5% di share.

Ascolti tv, come sono andati gli altri programmi del sabato sera

Su Italia 1 "La Peggior settimana della mia vita" ha ottenuto 1.311.000 spettatori (6.2%) mentre su Rai3 "Le Ragazze" è stato visto da 1.364.000 spettatori pari a uno share dell’8.1% (la presentazione ha fatto registrare il 5.3% con 1.167.000 spettatori).

Su Rete4 il classico "Don Camillo Monsignore ma non Troppo" ha raccolto davanti al video 1.112.000 spettatori con il 6.1% di share. Su La7 la serie "Little Murders" ha totalizzato 348.000 spettatori con uno share del 2.2%.

Ascolti tv, i dati sull'informazione

Per quanto riguarda l'informazione, il Tg1 delle 20 si conferma ancora una volta il telegiornale più visto, con 4 milioni 595mila spettatori e il 23,2% di share. Il Tg2 delle 13 è stato seguito da 1 milione 609mila spettatori, con il 10,9% di share, mentre il Tg3 delle 19 ha realizzato uno share del 10,5% con 1 milione e 608mila spettatori, saliti a 2 milioni e 251mila (12,4%) per le edizioni curate dalla Tgr. Vincente nel preserale 'L'Eredità' che su Rai1 ha avuto 3 milioni 896mila spettatori (22,6%). In access prime time Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 3 milioni 110mila spettatori con uno share del 14,2%. In vetta alla seconda serata, ancora su Rai1, 'Io e te - di notte' con Pierluigi Diaco, Sandra Milo e Valeria Graci: il programma è stato seguito da 1 milione 57mila spettatori con l'8,6% di share.. Nel complesso le reti del Gruppo Rai si sono aggiudicate la prima serata conquistando il 48,2% di share pari a 10 milioni 584mila telespettatori, la seconda serata con 3 milioni 461mila spettatori e il 32,7% e l'intera giornata con il 36,5% di share corrispondenti a 3 milioni 534mila spettatori.