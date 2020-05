Ascolti tv, l’Eurovision senza gara doppiato dalle repliche di “Ciao Darwin”

Le repliche di “Ciao Darwin - Terre desolate” superano la versione alternativa dell’Eurovision Song Contest e conquistano lo scettro di programma più visto del sabato sera.

La puntata già vista del programma di Paolo Bonolis e Luca Laurenti, con Umani contro Mutanti, è stata seguita da 4.404.000 spettatori, pari a uno share del 21,3%.

Niente da fare su Rai Uno per “Europe Shine a Light - Accendiamo la musica”, ovvero il format senza gara ideato per sostituire quella che avrebbe dovuto essere la finale dell’Eurovision Song Contest cancellata a causa del coronavirus. Il programma, con la conduzione di Flavio Insinna e Federico Russo per l’Italia, si è fermato a 2.763.000 spettatori e all’11% di share. L’anteprima, con all’interno l’emozionante esibizione integrale di Diodato dall’Arena di Verona, ha fatto però 4.238.000 spettatori e il 15,98% di share.

Ascolti tv sabato 16 maggio, come sono andati i principali canali

Su Rai Due “Petrolio Antivirus” è stato visto da 905.000 spettatori (share 3,7%). Su Italia 1 il film di animazione “Rio” ha raccolto davanti al video 1.490.000 spettatori (share 5,9%). Su Rai Tre “Liberi” ha totalizzato 923.000 spettatori (share 3,7%).

Su Rete4 “Stasera Italia Speciale” ha raggiunto 882.000 spettatori (share 3,6%). Su La7 il film romantico “Paura d’amare” è stato visto da 914.000 spettatori (share 3,8%). Su Tv8 il film della serie di 007 “Octopussy – Operazione Piovra” con Roger Moore è stato visto da 742.000 spettatori (share 3,1%). Su Nove “Ultimatum alla Terra” ha fatto segnare 686.000 spettatori (share 2,8%).