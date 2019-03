Ascolti tv, ancora un trionfo per "C'è posta per te": Maria De Filippi chiude in bellezza

“C’è posta per te” chiude in bellezza, facendo registrare nella serata di sabato 16 marzo ben 5.449.000 spettatori pari a uno share del 29,46%. Il people show di Maria De Filippi vince quindi la battaglia degli ascolti del sabato sera, mentre su RaiUno il film “Chi m’ha visto” deve accontentarsi di 3.346.000 spettatori e il 15,9% di share.

Ascolti, record per C'è posta per te

Nove puntate, nove vittorie: “C’è posta per te” chiude la stagione con una media nelle nove puntate trasmesse del 28,86% di share e 5.465.000 spettatori, confermandosi come il programma più visto di questa stagione tv.

Il people show di Maria De Filippi chiude con un bilancio record anche sul pubblico più giovane: 37.9% di share tra le ragazze 15-19enni e del 42.8% di share tra le 25-34enni. "Ancora una volta, Maria De Filippi ci ha stupito superando se stessa con un’edizione da record di uno dei programmi più amati di sempre - è il commento di Giancarlo Scheri, direttore Canale 5 - Il talento di Maria nel raccontare storie è unico e inimitabile, magnetico: sa come nessun altro emozionare, commuovere, divertire… Ed è lei stessa la prima ad emozionarsi, commuoversi, divertirsi… Dentro 'C’è posta per te' ci sono le storie di tutti noi e si riflette profondamente sulle relazioni interpersonali, in generale sulla vita… Grazie a Maria e al suo straordinario gruppo di lavoro per questa trasmissione bellissima".

Mediaset può gioire anche per i risultati di “Amici”, che ha ottenuto il 22,27% di share e 3.251.000 spettatori, aggiudicandosi il miglior risultato del sabato pomeriggio in tv.

Ascolti tv sabato 16 marzo 2019

Vediamo nel dettaglio anche come sono andate le altre reti televisive per quanto riguarda la prima serata di sabato.

Su RaiDue NCIS Los Angeles raccolto davanti al piccolo schermo 1.129.000 spettatori pari al 4.9% di share e SWAT 1.001.000 (4.8%). Su Italia 1 il film di animazione “Minions” è stato visto da 1.131.000 spettatori (5.1%), mentre su RaiTre Sapiens – Un solo Pianeta ha interessato 1.477.000 spettatori pari ad uno share del 7.7%. Su Rete4 il film con Bud Spencer e Terence Hill “Miami Supercops – I Poliziotti dell’8° Strada” ha totalizzato 749.000 spettatori con il 3.6% di share. Su La7 gli episodi della serie “Little Murders” sono stati visti da 362.000 spettatori con uno share del 2.1%. Su Tv8 Love Cafè ha conquistato 248.000 spettatori con l’1.1%. Su Nove I Miserabili ha fatto registrare 274.000 spettatori e l’1.4% di share.