Ascolti tv, "C'è Posta per Te" inarrestabile. Così Queen Mary domina la Rai

Ormai è assodato. Non ce n'è per nessuno. Maria De Filippi è la regina del sabato sera. Nella serata di ieri, 17 febbraio 2018, la conduttrice ha messo infatti a segno un altro successo con il suo "C'è Posta per Te": 5,3 milioni di telespettatori per il programma di Canale 5 (share 28.3%), mentre su Rai 1 il film di Leonardo Pieraccioni il "Professor Cenerentolo" 3,1 milioni (share 13,7%).

Consueto trionfo per Maria, che ha potuto beneficiare di ospiti d'eccezione come Fabrizio Moro e Ermal Meta, vincitori del "Festival di Sanremo 2018" appena concluso, e della presenza di Laura Chiatti e Marco Bocci, attori molto amati dal pubblico, nonché marito e moglie. Di fronte a cotanta corazzata, niente da fare, insomma, per il regista toscano che - va detto - era avversario dignitoso ma non così temibile.

Così Maria domina la Rai

Lo share della serata di ieri si mantiene nella media delle cifre raggiunte nelle scorse puntate, sempre ben assestate intorno al 30%. Il motivo è semplice. Il pubblico fidelizzato a Maria continua a trovare nel programma l'altalena di emozioni su cui ormai oscilla con confidenza (familiarità che però, va detto, comincia ad essere anche sinonimo di ripetitività): l'amore per la famiglia, invidie e gelosie e "disonori" tutti provinciali, ma anche siparietti esilaranti come quello della signora Francesca, intenzionata a ritrovare gli ex fidanzatini di quando era giovane (anche questo, ormai, vero e proprio "topos" della antologia mariana). Ingredienti amati e ben miscelati nel dopo cena degli italiani.

Ricetta a cui la De Filippi sa aggiungere di volta in volta tematiche strettamente attuali. Come la vicenda di Alessandra, donna vittima di violenza, ospite in trasmissione per scusarsi con la figlia Shannon per "essere stata una cattiva madre", per essersi separata dalla bambina perché completamente soggiogata dall'ex. Un pugno nello stomaco, un "so che è difficile da capire" da sviscerare. Il punto più istruttivo della puntata di ieri. Terapia d'urto per il pubblico dopo tanto "miele".

Tutti gli ascolti di sabato 18 febbraio 2018

Rai2, NCIS Los Angeles, 1.313.000 spettatori pari al 5.4% di share. NCIS New Orleans, 1.146.000 spettatori pari al 5% di share.

Italia 1, Croods, 1.558.000 spettatori (6.7%).

Rai3, Presa Diretta, 1.368.000 spettatori pari ad uno share del 6.2%

Rete4, Il Vendicatore – Out for a Kill, 785.000 spettatori con il 3.4% di share

La7, L’Ispettore Barnaby, 417.000 spettatori con uno share del 2.2%

Tv8, Factor 8 – Pericolo ad Alta Quota, 233.000 spettatori con l’1%

Nove, Panic Room, 211.000 spettatori e l’1%