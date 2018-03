Ascolti tv: è Maria De Filippi la regina indiscussa del sabato sera degli italiani

Non c'è storia: Maria De Filippi ha vinto ancora una volta la sfida auditel. C'è posta per te ha battuto infatti la seconda puntata della tredicesima edizione di Ballando con le stelle andata in onda in prima serata su Rai Uno. Complice dello share lo show di Luciana Littizzetto? Una gag divertente e sferzante come solo "Lucianina" sa fare ha conquistato gli ospiti, il pubblico in studio e quello da casa.

Il talent in onda su Rai Uuo ha raggiunto il 19% di share invece C'è posta per te è andato oltre il 26%. E nella serata di ieri anche il primo eliminato del talent: si tratta dell'attore americano Don Diamont, la cui performance danzante non ha convinto la giuria.

Gli ascolti TV di Sabato 17 marzo

Rai Uno - Ballando con le Stelle ha conquistato 4.082.000 spettatori pari al 17% di share

Rai2 - NCIS Los Angeles ha conquistato 1.293.000 spettatori pari al 5.3% di share

Rai3 - Presa Diretta ha conquistato 1.004.000 spettatori pari a 4.3%.

Italia 1 - Pets ha conquistato 1.530.000 spettatori pari al 6.4%

Canale 5 - C’è Posta per Te ha conquistato 5.267.000 spettatori pari al 26.1% di share

Rete4 - Ruslan 903.000 spettatori con il 3.9% di share.

La7 - L’Ispettore Barnaby - 419.000 spettatori con uno share del 2.1%.