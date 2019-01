Ascolti tv, l'impresa è impossibile per Amadeus: Maria non si batte

Il gap è netto ed importante. Queen Mary torna a confermarsi regina del sabato sera televisivo con C'è posta per te. Nella seconda puntata della nuova stagione del programma, Maria De Filippi ha schierato ospiti amati dal pubblico, come Al Bano e Romina e i calciatori Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci e Andrea Barzagli. Scelta azzeccata e vincente.

A parlare chiaro sono gli ascolti tv di sabato 19 gennaio: 'C'è posta per te' si è aggiudicato gli ascolti della prima serata con 5.173.000 telespettatori e uno share del 27,36%. Indietro, di parecchio, 'Ora o mai più' su Rai1, scelto da 3.520.000 telespettatori pari al 18,45% di share. Al terzo posto, nella classifica degli ascolti televisivi del sabato sera, 'Le parole della settimana' in onda su Raitre, che ha ottenuto 1.637.000 telespettatori con il 7,24%, a seguire - sulla stessa rete - 'Quante storie di sera' ha interessato 982.000 telespettatori e il 4,56% di share.

Ascolti tv, tutti gli altri risultati

Quarto posto per Italia 1 che con il film d'animazione 'Madagascar 2' ha totalizzato 1.255.000 telespettatori e uno share del 5,60%, staccando di poco Rai2 dove 'N.C.I.S' ha conquistato 1.208.000 telespettatori pari al 5,29% e a seguire 'S.W.A.T' da 1.189.000 pari al 5,27% di share.

Il film 'Riot - In rivolta'm su Rete 4, è stato visto da 547.000 telespettatori e il 2,51% di share, mentre 'Little Murders by Agatha Christie', in onda su La7, ha raccolto davanti alla tv 540.000 telespettatori (2,46% di share). A chiudere la classifica degli ascolti tv nella prima serata di sabato 19 gennaio Tv8, con il film 'Il perfetto regalo di Natale' che è stato visto da 333.000 telespettatori (1,5%), e Nove con 'High Crimes - Crimini di Stato', che ha totalizzato 284.000 telespettatori con uno share dell'1,3%.

Ascolti tv, access prime time

Per quanto riguarda i programmi dell'access prime time, invece, Rai1 si conferma regina con 'I Soliti Ignoti - Il ritorno', visto da 4.699.000 telespettatori pari al 20,93% di share, mentre Canale 5 con 'Striscia la Notizia' ha ottenuto 4.066.000 telespettatori e il 18,16%. La Rai è vincente anche nel preserale con 'Matera 2019 - Open Future', le celebrazioni per Matera Capitale Europea della Cultura 2019, seguito da 3.883.000 telespettatori (20,80% di share). 'Avanti un altro!' su Canale 5, invece, ha ottenuto invece 3.622.000 telespettatori e il 18,84%.