Ascolti tv, Maria the Queen: "C'è posta per te vola", peccato per Amadeus

Niente da fare per Amadeus. A 'Ora o mai più' non basta nemmeno la finale per strappare a Maria De Filippi e il suo 'C'è posta per te' lo scettro del sabato sera. Il people show di Canale 5 conquista ancora una volta il prime time con 4 milioni 915 mila spettatori totali e uno share del 27,21%. Lo show musicale di Rai 1 - vinto in questa edizione da Paolo Valllesi - si accontenta del secondo posto con 3 milioni 424 mila spettatori e il 19,5% di share.

Sul podio della prima serata di sabato 2 marzo anche Rai 2 che ha ottenuto 1 milione 303 mila spettatori (5,7% di share) con 'N.C.I.S. Los Angeles' e 1 milione 332 mila spettatori (6,2% di share) con 'S.W.A.T.'.

Sempre molto bene su Rai 1 il preserale con 'L'Eredità', che arriva a 4 milioni 368mila spettatori (22,8% di share) e l'access prime time che con 'I Soliti Ignoti - Il Ritorno' fa registrare un ascolto di 4 milioni 422 mila spettatori (19,6% di share). Entrambi i programmi vincono gli ascolti di fascia.

Le Reti Mediaset si sono aggiudicate prima e seconda serata rispettivamente con 8.352.000 spettatori totali (40.47% di share), 5.275.000 spettatori totali.