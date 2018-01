Ascolti tv, C'è posta per te sbaraglia la concorrenza con Giulia Michelini e Gerard Butler

C'è posta per te ha sbaragliato la concorrenza. I dati degli ascolti tv dei programmi andati in onda sabato 20 gennaio 2018 parlano chiaro. Il programma ormai decennale condotto da Maria De Filippi ha portato a casa un totale di quasi sei milioni di telespettatori. Meno successo invece per i programmi targati Rai.

Ecco nel dettaglio quali sono stati gli ascolti della prima serata del sabato sera:

Rai1 Si accettano Miracoli ha conquistato 3.340.000 spettatori pari al 14.9% di share.

Rai2 NCIS ha interessato 1.369.000 spettatori pari al 5.7% di share e Bull 1.202.000 (5%).

Rai3 La Linea Verticale ha raccolto davanti al video 1.483.000 spettatori pari ad uno share del 6.2%.

Canale 5 C’è Posta per Te (in onda dalle 21.17 alle 24.40) ha raccolto davanti al video 5.914.000 spettatori pari al 30.1% di share.

Italia 1 L’Era Glaciale 2 – Il Disgelo ha intrattenuto 1.629.000 spettatori (6.9%).

Rete4 End of a Gun totalizza un a.m. di 769.000 spettatori con il 3.3% di share.

La7 L’Ispettore Barnaby ha registrato 467.000 spettatori con uno share del 2% nel primo episodio e 344.000 spettatori con il 2.3% nel secondo episodio in onda in seconda serata.