Ascolti tv, Piero e Alberto Angela invincibili con lo speciale sull'allunaggio

'Quella notte sulla Luna', condotto da Piero e Alberto Angela, grazie a 2.479.000 telespettatori e uno share del 18,14% ha consegnato a Rai1 gli ascolti della prima serata di sabato 20 luglio. Canale 5 con 'Ciao Darwin 7 - La resurrezione' ha ottenuto 1.832.000 telespettatori e il 14,71% di share, mentre Rai2 ha conquistato il terzo posto grazie al film 'La doppia vita di mio marito', visto da 1.458.000 telespettatori pari al 9,86% di share.

Ascolti tv di sabato 20 luglio: prime time

Appena fuori dal podio Retequattro con 'Una vita', che ha ottenuto 865.000 telespettatori (6,25%), seguita da 'Jurassic Park III', trasmesso da Italia 1 e visto da 723.000 telespettatori pari al 4,97%. Rai3 con il film 'Adidas vs. Puma' ha totalizzato 615.000 telespettatori (4,38%), mentre su La7 'Little Murders' ha conquistato 229.000 telespettatori e il 2,19% di share, seguito da Tv8 che con 'Delitti' ne ha ottenuti 218.000 con l'1,5%. Chiude la classifica degli ascolti del prime time di ieri Nove con il film 'The Counselor - Il procuratore', visto da 205.000 telespettatori pari all'1,47% di share.