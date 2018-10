Ascolti tv, non solo Sissi! Alberto Angela e Maria De Filippi nuova «coppia reale» del sabato sera

Un sabato sera da leoni. La sfida degli ascolti tra Maria De Filippi ed Alberto Angela era una lotta tra titani. In cui, possiamo dirlo, non ci sono stati né vincitori né sconfitti. A dispetto dei numeri che vogliono 'Tu sì que vales' in vantaggio di sette punti di share, infatti, le cifre di 'Ulisse' sono altissime per un programma di divulgazione scientifica.

Grazie al volano del recente successo riscontrato nelle fasce più giovani, Angela è riuscito nell'impresa di portare l'approfondimento culturale a gareggiare con gli show di intrattenimento. E se negli anni passati De Filippi era regina indiscussa del sabato sera con la staffetta 'Tu si que Vales' - 'C'è Posta per te' - 'Amici', oggi c'è una nuova testa coronata. Nessuno ha scansato nessuno. Solo una spartizione di territori.

E di teste coronate ha parlato proprio l'ultima puntata di 'Ulisse', che con l'approfondimento sulla figura della principessa Sissi ha guadagnato 4.453.000 spettatori (share 22.48%). Le acrobazie e il talento dei concorrenti che si sono esibiti alla corte di Queen Mary, invece, hanno tenuto incollati alla tv 5.123.000 milioni di spettatori (share 29.62%), portando il programma ad essere in assoluto il più visto della serata.

Un sabato sera televisivamente impeccabile per le famiglie: da una parte un viaggio nella storia per il pubblico più esigente, dall'altra lo svago pulito e senza sbavature trash.

Terzo gradino de podio per Rai2 con 'NCIS Los Angeles' che ha interessato 1.178.000 spettatori (share 5.5%) mentre 'NCIS New Orleans' ha raccolto 1.004.000 spettatori (4.8%). Le avventure di 'Shrek' hanno stregato 886.000 spettatori (4.2%). Mentre 'I Topi' di Rai3 hanno conquisato 1.053.000 spettatori (4.9%). Su Rete4 'Killing Point' ha totalizzato 402.000 spettatori (2%). Poco più su La7 con 'Little Murders': 361.000 spettatori (2.1% share).