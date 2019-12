Ascolti tv, Amadeus superstar: lo speciale de "I soliti ignoti" è il programma più visto

"I Soliti Ignoti – Il Ritorno" in versione speciale per Telethon è il programma più visto della serata del 21 dicembre. Lo show ha visto numerosi vip come concorrenti d'eccezione: Stefano Accorsi, Edoardo Leo, Rocco Papaleo, Massimo Ceccherini, Simona Ventura, Lorella Cuccarini, Riccardo Rossi, Il Volo, Vittoria Puccini, Benedetta Porcaroli. Tutti insieme per raccogliere soldi destinati alla ricerca. Il programma condotto da Amadeus ha conquistato su Rai Uno 4.046.000 spettatori, pari a uno share del 19.8%.

Oltre 4milioni di spettatori per #SolitiIgnoti - Speciale @Telethonitalia, che è il programma più visto della prima serata (share 19,8%).#AscoltiTv, @RaiUno pic.twitter.com/iOj2dM8yVY — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) December 22, 2019

Su Canale 5 "L'Album di Tu si que vales", con 'il meglio di'" del programma di Maria De Filippi ha raccolto invece davanti al video 2.906.000 spettatori, pari a uno share del 17.4%.

Ascolti tv, i programmi più visti delle altre reti

Su Rai Due la serie "NCIS" è stata vista da 1.178.000 spettatori, pari al 5.4% di share mentre il film "Instinct" è stato seguito da 757.000 spettatori (4.1% di share) mentre su Rai Tre "Città Segrete" di Corrado Augias dedicato a Londra ha totalizzato 1.304.000 spettatori pari ad uno share del 7.2%.

Su Italia 1 il film natalizio "Mamma ho preso il morbillo" ha intrattenuto 1.382.000 spettatori (6.6%). Su Rete 4 il film d'azione "U.S: Marshals – Caccia senza tregua" con Tommy Lee Jones è stato visto da 626.000 spettatori con il 3.4% di share. Su La7 "Atlantide – USA contro John Lennon" ha registrato 365.000 spettatori (1.8% di share).