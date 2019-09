Ascolti tv, bentornata Maria: 'Amici Celebrities' vince contro Alberto Angela

'Amici Celebrities', il nuovo programma di Maria De Filippi (versione vip del tradizionale 'Amici'), vince la sfida del sabato sera. Non era facile per Queen Mary scontrarsi con un gigante come Alberto Angela, ma il pubblico l'ha premiata, seppure di poco.

Nel periodo di sovrapposizione (dalle 21.29 alle 23.49), il programma di Maria De Filippi su Canale 5 ha totalizzato 3.631.000 telespettatori con il 19.69% di share mentre quello di Alberto Angela su Rai1 ha ottenuto 3.493.000 telespettatori con il 18.94%. La media d'ascolto ottenuta da 'Ulisse - Il Piacere della Scoperta', in onda dalle 21.28 alle 23.49, è stata di 3.502.000 telespettatori con il 18.97% di share. Quella di 'Amici Celebrities' in onda dalle 21.26 alle 24.50, pari a 3.274.000 telespettatori con il 20.61% di share.

Ascolti tv di sabato 21 settembre: prime time

A seguire, fra gli altri programmi di prima serata, 'Ncis' su Rai2 è stato seguito da 1.255.000 spettatori pari al 6.08% di share, mentre 'FBI' è stato seguito da 1.088.000 spettatori (5.34%). Su Italia 1 'Il Cacciatore di Giganti' ha ottenuro 1.277.000 spettatori (6.63%), 706.000 spettatori pari ad uno share del 3.49% per 'Arrival' su Rai3. Su Rete4 'Don Camillo' è stato seguito da 667.000 spettatori con il 3.56% di share. Chiudono La7 con 'Little Murders', 400.000 spettatori con uno share del 2.02% nel primo episodio e 263.000 spettatori con il 2.36% nel secondo episodio, Tv8 con 'Case 39' (328.000 spettatori con l'1.7%) e Nove con 'L'amore bugiardo' (314.000 spettatori e l'1.8% di share).