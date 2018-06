Ascolti tv, goleada Mediaset: i Mondiali dominano, sconfitta amara per Proietti su Rai 1

Mediaset fa en plein con i Mondiali di calcio e sabato 23 giugno si aggiudica prima, seconda serata e 24 ore. Boom di ascolti per la partita Germania-Svezia, in onda in prima serata su Italia 1, seguita da 5.690.000 spettatori e una share del 38.06%, ma bene anche per "Tiki Taka Russia", subito dopo, con 1.603.000 spettatori e il 13.99% di share.

Sconfitta amara per Gigi Proietti e il suo "Cavalli di Battaglia", in onda su Rai 1, che ha totalizzato 1.888.000 spettatori pari al 12.6% di share. A seguire su Canale 5 "Ti Va di Ballare?" ha raccolto davanti al video 1.340.000 spettatori pari all'8% di share, su Rai 3 "Ulisse" con 1.347.000 spettatori pari ad uno share del 7.8%, mentre su Rai 2 "Fratelli di Sangue" visto da 934.000 spettatori e il 5.2% di share.

Chiudono Rete 4 con "Innamorato Pazzo", che ha totalizzato 774.000 spettatori con il 4.7% di share, "L'Ispettore Barnaby" su La7 con 366.000 spettatori e il 2.7%, infine su Tv8 "Delitti – Speciale Garlasco", che ha raccolto 337.000 spettatori con l'1.9%, e sul Nove "Le Grandi Migrazioni" con 120.000 spettatori e lo 0.7%.

Ascolti tv, boom Mediaset sabato 23 giugno

Nel dettaglio, Italia 1 è leader in prima serata e 24 ore con, rispettivamente, 5.112.000 spettatori totali (33.30% di share attiva) e 1.527.000 spettatori totali (20.23% di share attiva). Il Tg5 delle 13 si conferma al vertice dell'informazione con 2.536.000 spettatori totali e il 15.56% di share commerciale, bene anche l'edizione delle ore 12.25 di Studio Aperto che realizza 1.736.000 spettatori totali e il 19.08% di share sul target 15-64 anni.

Ascolti al top anche le partite in day-time: alle ore 14.00 Belgio-Tunisia realizza 4.014.000 spettatori e il 30.46% di share, alle ore 17.00 Corea del Sud-Messico raggiunge 2.980.000 spettatori e il 32.47% di share.