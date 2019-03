Ascolti tv, la Nazionale fa meglio di Maria: C'è posta per te (il meglio) perde la competizione

Nel sabato sera televisivo, quasi tutti gli italiani hanno scelto il calcio e Maria De Filippi con "il meglio di C'è posta per te" si è dovuta accontentare del secondo posto.

Ascolti tv, vince il calcio

Straordinario, infatti, il risultato in prima serata su Rai1 per l'incontro di calcio Italia-Finlandia valevole per le qualificazioni al Campionato europeo 2020. La partita è stata seguita complessivamente da 7 milioni 370 mila telespettatori con uno share pari al 32.1. In particolare, il primo tempo ha ottenuto 7 milioni 625 mila telespettatori (32.8%) mentre il secondo 7 milioni 131 mila (31.4%). Su Canale 5, invece, C’è Posta per te – Il Meglio di ha conquistato 3.197.000 spettatori pari al 18.3% di share, guadagnando solo la medaglia d'argento.

Su Rai2 NCIS Los Angeles è stato guardato da 1.261.000 spettatori pari al 5.8% di share. Su Italia 1 Mrs. Doubtfire – Mammo per Sempre ha intrattenuto 1.126.000 spettatori (5.6%). Su Rai3 Sapiens – Un solo Pianeta è stato guardato da 1.505.000 spettatori pari ad uno share dell’8%. Su Rete4 Poliziotto superpiù ha totalizzato 729.000 spettatori con il 3.6% di share. Su La7 Little Murders ha registrato 452.000 spettatori con uno share del 2.1% nel primo episodio e 254.000 spettatori con il 2.3% nel secondo episodio. Su Tv8 Un Pizzico d’amore ha raccolto 372.000 spettatori con l’1.7%. Su Nove Arsenio Lupin ha raccolto 214.000 spettatori e l’1.1% di share. Su Rai Movie Scusate se Esisto sigla l’1.8% con 414.000 spettatori e sul 20 Chinese Zodiac si porta all’1.2% con 259.000 spettatori.

Ascolti tv, access prime time

Nell'Access prime time, Striscia la Notizia ha registrato circa 3.616.000 spettatori con uno share del 15.7%. Al secondo posto si è posizionato Rai3 Le Parole della Settimana con 1.797.000 spettatori (7.7%). Su Italia 1 CSI sigla il 3.3% con 736.000 spettatori. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend ha raccolto 911.000 telespettatori con il 4.1% nella prima parte e 829.000 (3.5%) nella seconda. Su La7 8 e 1/2 ha interessato 794.000 spettatori (3.4%). Su Tv8 4 Ristoranti segna 445.000 spettatori e il 2%. Sul Nove Fratelli di Crozza raccoglie 255.000 spettatori e l’1.1%