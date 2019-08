Ascolti tv, Rai sovrana con Pavarotti e 'La Notte della Taranta'

Grande successo sabato 24 agosto per le reti Rai. 'Techetechetè Superstar' ha dedicato la puntata in onda in prima serata su Rai1 a Luciano Pavarotti: il racconto della carriera artistica del grande tenore ricostruito attraverso il repertorio audio-video delle Teche Rai è stato visto da 2 milioni 610 mila spettatori pari al 15,9% di share, piazzandosi in vetta al prime time. Segue un 'testa a testa', nella fascia, fra Rai2 con 'L'uomo che non avrei mai dovuto amare' che ha realizzato 1 milione 248 mila spettatori e il 7,6% di share e Canale 5 con la replica del concerto 'Lucio!', in ricordo di Lucio Dalla, che ha appassionato 1.154.000 spettatori con l'8,7% di share.

In seconda serata su Rai1 il film dedicato alla vita di Andrea Bocelli ha ottenuto 1 milione 364 mila spettatori e il 12 di share, piazzandosi in testa alla fascia. Da segnalare 'La Notte della Taranta' con al timone Belen Rodriguez e Stefano De Martino, in diretta per la prima volta su Rai2, che ha realizzato 569 mila spettatori e il 6,5% di share.

Ascolti tv di sabato 24 agosto: le altre fasce

Si conferma vincente nel preserale il gioco 'Reazione a Catena' che, su Rai1, ha sfiorato i 3 milioni (2 milioni 968mila telespettatori) pari al 21,9% di share. Nell'access prime time in vetta c'è invece 'Paperissima Sprint' che su Canale 5 incassa 1 milione 911mla spettatori pari a uno share dell'11,6%.

Le reti Rai conquistano prime time con 5 milioni 763 mila spettatori (35,2%), la seconda serata con 2 milioni 802 mila spettatori(31,3%) e le 24 ore con 2 milioni 725 mila spettatori (33,7%).