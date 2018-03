Ascolti tv: C'è posta per te è inarrestabile, Maria De Filippi ancora regina della prima serata

La partecipazione di Anastacia e le polemiche sulla vera identità di Kumar non sono stati elementi sufficienti per "sbaragliare" la concorrenza Mediaset. Ballando con le stelle, il programma targato Rai e condotto da Milly Carlucci, è stato battuto ancora una volta dallo show in onda su Canale 5 e condotto da Maria De Filippi. C'è posta per te ha totalizzato uno share pari al 27,5% e ha tenuto incollati allo schermo oltre 5milioni di telespettatori. Grandi numeri per la regina indiscussa delle reti Mediaset che ha invitato durante la serata di sabato 24 marzo il calciatore della Juventus Dybala e l'attore statunitense Patrick Dempsey.

Ascolti tv sabato 24 marzo 2018

Rai1 - Ballando con le Stelle ha conquistato 4.222.000 spettatori pari al 18% di share

Rai2 - NCIS Los Angeles ha conquistato 1.331.000 spettatori pari al 5.6% di share

Rai3 - Ulisse ha conquistato 1.777.000 spettatori pari ad uno share dell’8.2%.

Italia 1 - Rio ha conquistato 1.388.000 spettatori pari ad uno share di 6%.

Canale 5 - C’è Posta per Te ha conquistato 5.384.000 spettatori pari al 27.5% di share

Rete4 - Into the Sun ha conquistato 762.000 spettatori con il 3.3% di share

Su La7 L’Ispettore Barnaby ha registrato 398.000 spettatori con uno share del 2.1%