Ascolti tv, Al Bano e Romina non bastano alla Rai: quasi 7 milioni per la finale di Champions

Un sabato sera senza "Amici" su Canale 5 - in onda eccezionalmente di domenica - ma Mediaset dilaga. Boom di ascolti per la finale di Champions League Real Madrid-Liverpool, che domina la prima serata con 6.851.000 spettatori totali e il 37.8% di share.

Niente da fare dunque per "l'usato sicuro" della Rai, che ha schierato Al Bano e Romina. La replica del concerto dall'Arena di Verona, in onda su Rai 1, è stata vista da 3 milioni e 230 mila spettatori, con il 18% di share. Un risultato ottimo, che però non è bastato ad arginare la febbre da Coppa.

Su Rai 2 il film commedia "2 single a nozze" ha totalizzato 928 mila spettatori e il 4.4%, mentre su Rai 3 continua la serie positiva di ascolti di "Ulisse - il piacere della scoperta", condotto da Alberto Angela, che ha fatto registrare 1 milione 706 mila spettatori e uno share del 9%.

Tra gli altri programmi della prima serata, 1.183.000 spettatori (5.6%) per "Cinderella Story" su Italia 1, 581.000 spettatori (2.9%) per "Virtual Lies" su Rete 4, 343.000 spettatori (2.2%) per "L'Ispettore Barnaby" su La7, 210.000 spettatori con (1%) per "La Guerra dei Roses) su Tv8, 202.000 spettatori (1%) per "Il Pranzo della Domenica" sul Nove.