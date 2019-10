Ascolti tv, 'Tu si que vales' da record schiaccia Alberto Angela su Rai1

Record dei record per la seconda puntata di 'Tu si que vales', in onda su Canale 5, che si è aggiudicata il prime time di sabato 26 ottobre con 5.342.000 telespettatori e uno share del 29,96%, crescendo ancora di più rispetto all'ottima partenza della scorsa settimana. Non solo. Il talent conquista anche il web, primo nei trend topic Italia.

Niente da fare per Alberto Angela e il suo 'Ulisse - Il piacere della scoperta', che su Rai 1 ha totalizzato 2.961.000 telespettatori e il 15,35% (in replica), mentre su Rai3 la quarta puntata di 'Le Ragazze' ha ottenuto il 6,08% di share e 1.166.000 telespettatori.

Ascolti tv di sabato 25 ottobre: prime time

Su Rai2 'N.C.I.S. Unità Anticrimine' è stato visto da 1.228.000 telespettatori pari al 5,6% di share e, a seguire, 'FBI' da 1.223.000 con il 5,67%, mentre Italia1 con il film 'L'Era Glaciale' ha ottenuto 939.000 telespettatori e il 4,4%. Su Tv8 le Qualifiche del GP del Messico di F1 sono state seguite da 722.000 telespettatori (3,28%) e Retequattro con il film 'I predatori dell'Arca perduta' ha totalizzato 530.000 telespettatori e uno share del 2,71%. La7 con 'Little Murders' ha interessato 327.000 telespettatori (1,87%), mentre Nove chiude la classifica degli ascolti del prime time di ieri con il film 'Prospettive di un delitto', visto da 252.000 telespettatori pari all'1,1% di share.