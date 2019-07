Ascolti tv, Mina e Raffaella Carrà signore del sabato sera pareggiano con la replica di Ciao Darwin

Mina e Raffaella Carrà tornano insieme a conquistare il sabato sera di Rai Uno grazie alla puntata speciale a loro dedicata di Techetecheté Superstar “Pronto, Raffaella? Sono Mina!”. Nella puntata, curata da Salvo Guercio, sono state raccolte le canzoni più belle di Mina e Carrà. Tra le chicche della Raffa Nazionale, un montaggio di A far l’amore comincia tu in tutte le lingue del mondo, poi la famosissima Rumore con rarissimi passaggi televisivi, e alcuni estratti a colori della tournée del 1976. Per Mina, invece, si sono visti gli elaborati montaggi di Grande grande grande, E poi e Non gioco più, insieme a passaggi televisivi meno noti, come ad esempio l'interpretazione della Tigre di Cremona nelle insolite vesti della Maddalena nel musical Jesus Christ Superstar durante una puntata di Milleluci.

Il programma con il meglio dei filmati delle teche Rai con protagoniste le due amatissime dive della nostra tv è seguito da 2.495.000 telespettatori, pari al 15,5 per cento di share. Su Canale 5, la replica della puntata di "Ciao Darwin 7" ha raccolto davanti al video 2.007.000 spettatori, per uno share del 15,5 per cento.

Ascolti tv di sabato 27 luglio

Su Rai Due “La doppia immagine dei miei desideri” è stato visto da 1.081.000 spettatori per uno share del 6,7 per cento, mentre “Bull” ha fatto registrare 696.000 spettatori (5,2 per cento di share).

“Ritorno al futuro”, su Italia 1, è stato il terzo programma più visto della serata, conquistando 1.098.000 spettatori per uno share del 7,3 per cento.

Su Rai3 il film “Cinderella Man – Una ragione per lottare” è stato visto da 642.000 spettatori (share del 4,1 per cento). La soap “Una vita” su Rete4 ha raccolto 866.000 spettatori con il 5,9 per cento di share.

Su La7 la serie "Little Murders" è stata vista da 322.000 spettatori con uno share del 2,9 per cento. Su Tv8 “Amanda Knox – La storia senza fine” ha raccolto 278.000 con uno share pari all’1,8 per cento. Su Nove l’action movie “Caccia a Ottobre Rosso” ha interessato 372.000 spettatori, per uno share del 2,6 per cento.