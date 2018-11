Ascolti tv, Antonella Clerici ko: che tonfo Portobello

Non buona la prima, male la seconda. Portobello, su Rai1, si ferma al 16,8% di share con 3 milioni 475 mila spettatori, quasi un milione in meno rispetto all'esordio, che almeno al 20% di share ci era arrivato. Il remake dello storico programma di Enzo Tortora non decolla nel prime time del sabato e Antonella Clerici incassa una sonora sconfitta.

Una doccia gelata per la Rai, che aveva presentato il programma come il vero gioiellino della stagione e ora si ritrova a fare i conti con il dilagare della concorrenza (e una valanga di critiche). Non si arresta, infatti, il successo di Tu si que vales, che vince ancora una volta la prima serata grazie a 5 milioni 322 mila spettatori, pari al 30,21% di share, record quest'ultimo di tutte le edizioni trasmesse fino ad oggi. Picchi della serata alle ore 22.24 con 6 milioni 285 mila spettatori e alle ore 24.26 con share al 42,30%.

Nel preserale di Rai 1 sempre molto seguita L'Eredità con 4 milioni 41 mila spettatori e uno share del 20,9% e, in seconda serata, bene la trasmissione Petrolio condotta da Duilio Giammaria, che ha totalizzato 774 mila spettatori e uno share del 7.5%.

Complessivamente le reti Rai si sono aggiudicate la prima serata con il 36,7% di share e 7 milioni 953mila spettatori, e l'intera giornata con il 33,62% di share e 3 milioni 564 mila spettatori. Alla somma delle reti Mediaset la seconda serata con 5 milioni 422mila spettatori e il 45,12% di share.