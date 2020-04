Ascolti tv, Bonolis batte Fiorello nella sfida del sabato sera

'Ciao Darwin 8 - Terre desolate' si conferma il programma più seguito del sabato sera. Nella replica andata in onda sabato 4 aprile su Canale 5 ha infatti ottenuto uno share pari al 19.3% con un pubblico di 4.881.000 spettatori. La trasmissione condotta da Paolo Bonolis, seppur in replica, si è aggiudicata la sfida contro Rai1 che per la programmazione della prima serata del sabato ha puntato su Fiorello e 'Il Meglio di Viva Rai Play!' che, in ogni caso, ha conquistato un ottimo risultato con i suoi 3.795.000 spettatori pari al 13.8% di share.

Ascolti tv prime time di sabato 4 aprile 2020

Vediamo nel dettaglio gli ascolti ottenuti nella prima serata sabato 4 aprile dalle altre trasmissioni. Su Italia 1 il film di animazione 'Nut Job 2 – Tutto molto Divertente' è stato seguiri da 1.601.000 spettatori con uno share del 5.4%. Su Rai3 'Sapiens – Un Solo Pianeta', il programma di divulgazione scientifica condotto da Mario Tozzi, ha raccolto davanti al video 1.537.000 spettatori pari ad uno share del 5.1%. Su Rai2 'Petrolio Antivirus' è stato seguito da 1.260.000 spettatori con uno share pari al 4.6%. Su Rete4 'Speciale stasera Italia weekend' ha totalizzazzato un a.m. di 959.000 spettatori con il 3.3% di share. Su La7 'Un Marito per Cinzia' ha registrato un pubblico di 1.018.000 spettatori con uno share del 3.6%.

Ascolti tv access prime time di sabato 4 aprile 2020

Questi invece gli ascolti registrati nella fascia del preserale di sabato 4 aprile 2020. 'I Soliti Ignoti' come sempre in onda su Rai 1 sigla il 18.8% con 5.706.000 spettatori. Su Canale 5 'Striscia la Notizia' ha registrato una media di 5.345.000 spettatori con uno share del 17.6%. Su Rai3 la 'Presentazione di Sapiens' è stato seguito da 1.256.000 spettatori (4.2%). Su Italia 1 CSI ha ottenuto il 4.4% di share con 1.317.000 spettatori. Su Rete 4 Stasera Italia ha raccolto 1.431.000 telespettatori con il 4.8% nella prima parte e 1.370.000 (4.5%) nella seconda. Su La7 la trasmissione 'Otto e Mezzo' è stata vista da 1.845.000 spettatori (6.1%).