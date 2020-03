Ascolti tv, 'C'è posta per te' da record: è lo show più visto della stagione

E' ancora record per 'C'è posta per te'. Con 6.611.000 spettatori, pari al 29.31% di share, il people show di Maria De Filippi non solo conquista - anche questa settimana - il prime time del sabato sera, ma si aggiudica palinsesto e fasce e si conferma il programma più visto della stagione tv.

Uno stacco più del dopppio da 'Una storia da cantare', su Rai1, che ha registrato 3.060.000 spettatori e il 13.49% di share, mentre al terzo posto c'è Rai2 con 'NCIS', seguito da 1.555.000 spettatori (5.72%) e 'FBI' da 1.092.000 spettatori (4.53%).

Ascolti tv di sabato 7 marzo: prime time

A seguire Italia 1 con 'Kung Fu Panda 2', che ha totalizzato 1.343.000 spettatori e il 5.09% di share, poi Rai3 con 'Sapiens - Un Solo Pianeta', visto da 1.272.000 spettatori pari ad uno share del 5.50%, e Rete4 con 'Speciale Stasera Italia', seguito da 1.156.000 spettatori con il 4.50% di share. 566.000 spettatori con uno share del 2.22% su La7 per 'Albert Nobbs', mentre su Tv8 'Agente 007 - Thunderball: Operazione tuono' ha totalizzato 331.000 spettatori con l'1.4%. Chiude Nove con 289.000 spettatori e l'1.1% di share per 'Clandestino'.