Ascolti tv, batosta Portobello: fermo al 15%, Tu si que vales vola anche in replica

Una chiusura di stagione che guadagna qualche punto rispetto alle scorse settimane, ma comunque non convince. L'utima puntata di "Portobello", programma condotto da Antonella Clerici e in onda su Rai 1, è stata seguita da 3 milioni e 220mila telespettatori, risultando il programma più visto della serata come numero di spettatori, ma lo share si ferma al 15,6%.

Su Canale 5, invece, il meglio di "Tu si que vales" - ovvero una replica delle performance più amate di questa edizione - si ferma a 2 milioni e 987mila spettatori ma incassa il 18,3% di share. Diversi gli orari delle due trasmissioni, con quella Rai iniziata circa un quarto d'ora prima delle 21 e conclusa intorno alle 23,30 e quella Mediaset in onda all'incirca dalle 21.30 all'una di notte.

Bene, su Rai 3, sia "Le parole della settimana" di Massimo Gramellini, visto da 1 milione e 860mila spettatori con l'8,5% di share, sia l'esordio della serie "Città segrete": la prima puntata, dedicata a Parigi, è stata seguita da 1 milione 642mila spettatori, con l'8,8% di share.

In seconda serata resta al vertice Rai 1 con la trasmissione di Duilio Giammaria "Petrolio", che con la puntata "Ladri di bellezza", dedicata al traffico illegale di reperti archeologici, ha ottenuto il gradimento di 739mila telespettatori e il 7,8% di share.

Nel complesso le reti Rai hanno conquistato la prima serata, con 7 milioni e 937mila spettatori e il 36,6% di share e le 24 ore, con 3 milioni e 753mila spettatori di mkedia, pari ad uno share del 35,3%. Alla somma delle reti Mediaset la seconda serata con 4 milioni 370mila spettatori e il 37,43% di share.