Ascolti tv, Paolo Bonolis sfida Carlo Conti: testa a testa a colpi di share

Sfida tra due grandi personaggi dello spettacolo italiano nella prima serata televisiva di venerdì 9 novembre, che ha visto su Rai Uno Carlo Conti e il suo rodato ‘Tale e Quale Show’ e su Canale 5 l’esordio dello storico show ‘Scherzi a parte’ tornato con la guida di Paolo Bonolis.

L’esito è stato un sostanziale testa a testa tra i due competitor che, dal punto di vista dello share, si sono distanziati di pochissimo.

Se il programma di imitazioni giunto alla sua nona puntata ha ottenuto 4.103.000 telespettatori e uno share del 20,27%, restando in media con le precedenti serate, 3.784.000 sono stati coloro che hanno assistito agli scherzi messi a punto dalla redazione dello show ai danni di vip come Barbara d’Urso, Aurora Ramazzotti e Adriano Pappalardo, per uno share del 20,3%.

Un risultato decisamente più soddisfacente per l’ammiraglia di casa Mediaset che nelle scorse settimane aveva puntato sulla fiction ‘Solo 2’ senza scalfire il primato dello show di Rai Uno.

Ascolti tv del 9 novembre 2018

Terzo gradino del podio per Rai3 che con il film 'Nemiche per la pelle' ha totalizzato 1.269.000 telespettatori e il 5,27%.

Sul Nove 'Fratelli di Crozza' è stato visto da 1.243.000 telespettatori pari al 5,1% di share, seguito a brevissima distanza da Retequattro che con 'Quarto Grado' ha conquistato 1.122.000 telespettatori e il 6,16%.

'Propaganda Live' su La7 ha ottenuto 993.000 telespettatori (5,40%), mentre Italia 1 con il film 'Bus 657' ne ha totalizzati 756.000 con il 3,27% di share. Chiudono la classifica del prime time di ieri Rai2 con 'Nemo, nessuno escluso', visto da 678.000 telespettatori pari al 3,08%, e Tv8, con 'Alessandro Borghese 4 Ristoranti' (409.000 telespettatori, share 1,9%).