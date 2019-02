Ascolti tv, il copione si ripete: 'Superbrain' chiude con l'ennesima sconfitta

Da 3 settimane ormai, il copione del venerdì sera televisivo è lo stesso. Gerry Scotti porta a casa la vittoria con il suo 'Chi vuol essere milionario?' e Paola Perego incassa la sconfitta con il suo 'Superbrain - Le supermenti'. E' successo anche nel prime time di venerdì 1 febbraio.

I numeri parlano chiaro: 'Chi vuol essere milionario?' è stato visto da 2.960.000 telespettatori pari a uno share del 13,5%, mentre a scegliere 'Superbrain - Le Supermenti' - tra l'altro alla sua ultima puntata - sono stati 2.558.000 telespettatori pari all'11,6% di share. Gerry Scotti, dunque, può dire di aver superato alla grande la sfida che per 4 settimane lo ha messo contro ad una grande conduttrice qual è, appunto, Paola Perego.

Ascolti tv, tutti i risultati del venerdì sera

Ma andiamo a vedere il resto della classifica degli ascolti tv del venerdì sera:

Il terzo posto sul podio se l'è aggiudicato 'The Good Doctor' in onda su Rai2, visto da 1.731.000 telespettatori, pari ad uno share del 7,3%. A seguire, su Tv8 'Italia's Got Talent', visto da 1.685.000 telespettatori pari a uno share del 6,9%. Su Rai3 il film com Ambra Angiolini ed Enrico Brignano 'Stai lontana da me' ha ottenuto 1.551.000 telespettatori e il 6% di share. Su Rete4, a vedere 'Quarto Grado' sono stati1.467.000 telespettatori pari a uno share del 7,85%, mentre su Italia1 il film 'Sherlock Holmes - Gioco di ombre' è stato visto da 1.098.000 telespettatori (share 4,79%).

Su La7, invece, 'Propaganda Live' è stato scelto da 1.024.000 telespettatori pari a uno share del 5,31%. Chiude la classifica del prime time di venerdì 1 febbraio 'I migliori Fratelli di Crozza' che è stato seguito da 604.000 telespettatori pari a uno share del 2,4%.

Ascolti tv nell'access prime time

Nell'access prime time, 'Prima Festival', la striscia quotidiana, che andrà in onda fino al 9 febbraio, dopo il tg di Rai1, dal teatro Ariston di Sanremo condotta da Anna Ferzetti e Simone Montedoro ha totalizzato 4.245.000 telespettatori, pari ad uno share del 17%. I 'Soliti Ignoti - Il ritorno' è stato visto da 5.117.000 telespettatori pari al 19,5% di share guadagnando il titolo di programma più visto della fascia. Su Canale 5 'Striscia la Notizia' ha ottenuto invece 5.017.000 telespettatori pari a uno share del 19,15%.