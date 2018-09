Carlo Conti torna in tv (e si vede): Mediaset KO, il film campione d’incassi non basta

Tale e Quale Show si conferma, ancora una volta, come uno dei programmi più amati dagli italiani. Già la prima puntata della nuova edizione sbaraglia tutto e tutti e mette Mediaset KO.

Il programma condotto da Carlo Conti, nella serata d’esordio, che ha anche inaugurato gli studi Dear intitolati a Fabrizio Frizzi, è stato visto da 4.430.000 telespettatori, corrispondenti al 23,24 per cento di share, replicando il debutto della passata edizione. Il 22 settembre 2017, infatti, Tale e Quale aveva incassato 4.572.000 telespettatori, pari al 22,12 per cento di share.

Nulla da fare per Canale 5, diretto competitor di Raiuno, che ha giocato la carta del film campione d’incassi, mandando in onda ‘Quo Vado?’ di Checco Zalone. La pellicola ha conquistato 2.882.000 telespettatori, ossia il 13,77 per cento di share, posizionandosi al secondo posto, nella prima serata del venerdì televisivo, ma con una sostanziosa distanza da Tale e Quale. Il terzo posto del podio, è andato invece a ‘Rambo’ che, su Italia1, è stato guardato da 1.420.000 telespettatori, pari al 6,67 per cento.

Ascolti tv, tutti gli altri risultati

Sempre venerdì sera, un altro debutto c’è stato su Retequattro, dove è ripartito ‘Quarto Grado’, guardato da 1.059.000 telespettatori (6,3 per cento di share), mentre Raitre, con ‘Nessuno si salva da solo’, ha conquistato 1.037.000 telespettatori (4,82 per cento). Su Raidue è andato in onda Spy, visto da 886.000 telespettatori (4,34 per cento) e su Tv8 ci sono state le audizioni di ‘X Factor 12’, che hanno conquistato 791.000 telespettatori (3,8 per cento). Su La7 ha debuttato ‘Propaganda Live’, guardato da 723.000 telespettatori (4,3 per cento) e, a chiudere la classifica, è stato ‘Il Patriota’, su Nove, con 250.000 telespettatori, pari all’1,4 per cento di share.

Ascolti access prime time e preserale

Anche nell’access prime time Raiuno ha avuto la meglio con ‘Techetechetè’ e la puntata dedicata a Loretta Goggi (giudice di Tale e Quale Show), che ha ottenuto 4.457.000 telespettatori (20,64 per cento). Per ‘Paperissima Sprint Estate’ – su Canale 5 – solo 2.908.000 telespettatori (13,44 per cento di share). Sfida durissima tra ‘Otto e Mezzo’ di Lilli Gruber su La7 (1.629.000 telespettatori pari al 7,6 per cento) e ‘Stasera Italia’ di Barbara Palombelli su Retequattro (1.242.000 pari al 5,8 per cento). Nel preserale prevale ancora Raiuno con Reazione a Catena (4.456.000 telespettatori, 28,47 per cento di share) su Caduta Libera (2.144.000, 14 per cento di share).