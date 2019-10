Ascolti tv, ‘Tale e Quale Show’ vince ancora su ‘Rosy Abate 2’ (che guadagna spettatori)

Inizia a dare filo da torcere alla gara di imitazioni di Rai Uno la fiction di Canale 5 ‘Rosy Abate 2’: dopo il 15.7% della prima serata in contrapposizione (l'esordio è stato mandato in onda di mercoledì) e il 16.93% di share registrato lo scorso venerdì, il quarto appuntamento in onda ieri ha raggiunto un 17.4%, dato di poco inferiore a quello di ‘Tale e Quale Show’ (18.2%) che resta il programma più visto della prima serata.

Un testa a testa importante per i due prodotti di punta in onda in prima serata sulle due reti contendenti, che hanno interessato una platea di 3.665.000 spettatori per Canale 5 e 3.547.000 spettatori per lo show di imitazioni capitanato da Carlo Conti, che nella quarta puntata ha visto trionfare insieme al primo posto della classifica Agostino Penna ‘Lucio Dalla’ e Sara Facciolini ‘Loredana Bertè’.

Ascolti tv di venerdì 4 ottobre 2019

Per quanto riguarda i programmi in onda sulle altre reti venerdì 4 ottobre, al terzo posto si piazza 'Quarto Grado' su Rete4, con 1.240.000 spettatori e il 6.9% di share, 'I Guardiani della Galassia 2' su Italia 1 (1.182.000 spettatori, share 4.9%), 'Fratelli di Crozza' sul Nove (1.170.000 spettatori, share 5%), 'Mai Stati Uniti' su Rai3 (1.111.000 spettatori, share 4.7%), 'Ncis Los Angeles' e 'Criminal Minds' su Rai2 (rispettivamente, 1.092.000 spettatori, share 4.4%, e 741.000 spettatori, share 3.7%), 'Propaganda Live' su La7 (868.000 spettatori, share 4.9%), 'X Factor' su Tv8 (804.000 spettatori, share 3.6%). Complessivamente le reti Rai hanno prevalso su quelle Mediaset sia in prime time che nelle 24 ore. Mentre Mediaset ha avuto la meglio in seconda serata.