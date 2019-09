Ascolti tv, "Tale e Quale Show" torna e supera (di nuovo) la replica di "Quo Vado?"

Nel daytime di Rai1 da segnalare: 'Uno Mattina' con 757mila telespettatori e il 16,5%; la seconda parte di 'Storie Italiane' con 810mila spettatori e il 14,8 di share; la nuova edizione de 'La Vita in Diretta , condotta da Lorella Cuccarini e Alberto Matano, che ha realizzato 1 milione 377mila spettatori e il 15,4% di share.

L'approfondimento di 'Tg2-Post', in onda alle 21, ha raggiunto 912mila spettatori, pari al 4,3% di share. In seconda serata sulla rete ammiraglia 'Tv7', il settimanale a cura del Tg1, ha ottenuto 666mila telespettatori e il 10,1% di share, mentre su Rai3 'Agorà' ha realizzato l'8,2% di share.

Giornata positiva per la Rai sul fronte degli ascolti. Il Tg1 delle 20 si conferma leader dell'informazione con 4 milioni 338mila spettatori e il 23,4% di share. Il Tg2 delle 13 tocca 1 milione 905mila spettatori con il 14% di share, mentre il Tg3 delle 19 ha realizzato 1 milione 518mila spettatori e l'11,5% di share, saliti a 2 milioni 33mila (12,7%) per le edizioni a cura della Tgr.

Il ritorno in prima serata di “Propaganda Live” su La7 ha registrato 884.000 spettatori con uno share del 6,1%. Su Rete 4 il film “Gunny” di e con Clint Eastwood ha totalizzato un ascolto medio di 623.000 spettatori e uno share del 3,6%. Su Italia 1 il blockbuster “X-Men – L’Inizio” è stato visto da 912.000 spettatori con uno share del 4,8%.

Curiosità : l’anno scorso “Tale e Quale Show” debuttò il 14 settembre avendo sempre contro la replica di “Quo Vado di Zalone”. Anche in quel caso, il programma di Carlo Conti vinse gli ascolti: 4.430.000 spettatori e il 23,24% di share contro i 2.882.000 spettatori e il 13,77 di share del film campione d’incassi (q ui i dettagli degli ascolti dell'anno scorso ).

