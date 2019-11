Ascolti tv, Conti in vetta: ‘Tale e Quale Show’ batte ‘L’Isola di Pietro’

Ancora una volta Carlo Conti con il 'suo' Tale e Quale Show è riuscito a soddisfare il pubblico che nella prima serata televisiva ha scelto il programma di Rai Uno per trascorrere in casa il suo venerdì sera. 3.916.000, pari al 19,4% di share, sono stati gli spettatori sintonizzati sulla seconda puntata dedicata al Torneo dei Campioni, vinta più che meritatamente da Lidia Schillaci nei panni di un’emozionante Edith Piaf (qui il video dell'esibizione). Ed è anche lo show trasmesso dalla rete ammiraglia a battere il record su Fcebook come programma più commentato.

Su Canale 5, invece, la terza puntata de 'L'Isola di Pietro' con Gianni Morandi si è fermata a 13,41% di share con 2.822.000 spettatori. Terzo gradino del podio per 'Quarto Grado' su Rete4 con un numero di spettatori pari a 1.255.000 e share del 6,95%.

Ascolti tv di venerdì 1° novembre 2019

Per quanto riguarda le altre reti, Italia 1 con 'It- Capitolo Uno' è stato visto da 1.377.000 spettatori con il 6,45% di share, mentre su Rai3 'Sei mai stata sulla luna?', il film con Raoul Bova per la regia di Paolo Genovese ha convinto 1.198.000 persone (5,3% lo share). Sul Nove 'Fratelli di Crozza' ha incassato 1.261.000 spettatori e il 5,4% di share. Quanto a Rai2, gli episodi di N.c.i.s. e Criminal Minds hanno catturato l'attenzione rispettivamente di 1.104.000 appassionati del genere con il 4,6% della platea, 803.000 (3,7%) e 706.000 (3,8%). Infine il prime time di La7 ('Propaganda Live' ha raccolto 806.000 spettatori con il 4,5%) e di TV8 dove MasterChef Italia ha registrato il 2,1% di share e 430.000 spettatori.