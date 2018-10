Ascolti tv, Solo 2 chiude in negativo: nella lotta tra 'finali' Carlo Conti ha la meglio

Nella serata televisiva di venerdì lo scontro è stato agguerrito, con due attesissimi finali: da una parte Carlo Conti con l’ultima puntata di Tale e Quale Show 2018 (che poi proseguirà con il consueto torneo), dall’altra la puntata finale di Solo 2, la fiction di Canale 5 con protagonista Marco Bocci.

Sebbene lo stesso attore avesse invitato sui social i followers a non perdersi l’ultimo capitolo (anche perché non è ancora chiaro se una terza stagione ci sarà), a casa hanno preferito di gran lunga il talent delle imitazioni canore.

Tale e Quale Show è stato seguito da 4.425.000 telespettatori pari al 22% di share. Mentre Solo 2 si è posizionato soltanto al secondo gradino del podio, visto da 2.326.000 telespettatori pari a uno share del 10,79%. Terzo classificato ‘Quarto Grado’ che su Retequattro è stato scelto da 1.400.000 telespettatori (7,92% di share).

Ascolti tv, tutti gli altri risultati

A seguire ‘Fratelli di Crozza’, in onda su Nove, visto da 1.334.000 telespettatori pari a uno share del 5,6%, mentre il film trasmesso da Italia1 'X-Men. Le origini: Wolverine' ha conquistato 1.227.000 telespettatori per uno share del 5,57%. Su Rai2 è andato in onda 'Nemo, nessuno escluso', visto da 1.134.000 telespettatori pari a uno share del 5,2%. Su Rai3 è stato proposto il film 'Fratelli Unici', gradito da 993.000 telespettatori pari a uno share del 4,2%.A chiudere la classifica del venerdì sera televisivo, sono stati 'Propaganda Live' su La7, visto da 840.000 telespettatori (4,7% di share) e ‘Alessandro Borghese 4 Ristoranti', su Tv8 che ha ottenuto 531.000 telespettatori pari a uno share del 2,5%.

Anche questo sabato sera televisivo sarà da scintille con l’esordio di Portobello da una parte (Raiuno) e Tu sì que vales dall’altra (Canale 5). Vedremo chi avrà la meglio.