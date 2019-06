Ascolti tv, i cantautori di 'Techetechetè' battono Paolo Bonolis

'Techetechetè Superstar' dedicato ai cantautori italiani è stato il programma più visto dal pubblico che ha trascorso davanti alla tv la serata di sabato 29 giugno. Trasmesso per due nell’inconsueta fascia oraria del prime time, lo show vintage sui grandi artisti italiani ha consegnato a Rai1 la vittoria con 2.487.000 telespettatori pari al 16,4% di share, dato di due punti superiore rispetto a quello registrato da Canale 5: la replica di 'Ciao Darwin 7’, infatti, ha totalizzato 1.828.000 telespettatori e il 14% di share.

Ascolti tv di sabato 29 giugno 2019

Terzo gradino del podio degli ascolti tv di sabato 29 giugno 2019 per Rai2 che con il film 'Ossessione senza fine' ha ottenuto 1.027.000 telespettatori (6,8%). Su Italia 1 il film 'Asterix alle Olimpiadi' è stato visto da 913.000 telespettatori pari al 6,3% di share, mentre Retequattro con 'Una vita' ha registrato 869.000 telespettatori e il 6,1% di share. Rai3 con 'Kilimangiaro - Ogni cosa è illuminata', il programma condotto da Camila Raznovich, ha ottenuto 665.000 telespettatori e il 4,7%, mentre sul Nove 'Radio Italia Live - Il Concerto' in diretta da Palermo ha totalizzato 352.000 telespettatori e il 2,6%. Su Tv8 'Ignoto 1 - Yara, Dna di un'indagine' è stato visto da 338.000 telespettatori pari al 2,3% di share, mentre La7 chiude la classifica degli ascolti della prima serata di ieri con la serie 'Little Murders', che ha ottenuto 324.000 spettatori e uno share del 2,7%.