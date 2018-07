Ascolti tv: inarrestabile Temptation Island, ma i Ferraro tengono botta

Il trash vince ancora all'Auditel. Dopo il debutto migliore di sempre, registrato nella puntata d'esordio, anche nella serata di ieri Temptation Island ha battutto Tutto può succedere nella gara degli ascolti tv: 3.885.000 spettatori (pari al 21.5% di share) per il reality prodotto da Maria De Filippi, mentre Rai 1 si ferma a 2.956.000 spettatori (share 14.7%). Un risultato sostanzialmente stabile rispetto alla scorsa settimana (21.24% vs 15.4%).

Grande soddisfazione in casa Mediaset. "Numeri record anche tra i giovanissimi: 41.2% di share sul target 15-19 anni e 41.1% sui 15-24enni - precisa un comunicato diffuso in mattinata dall'azienda - Leadership incontrastata sul fronte social; su Twitter l'hashtag ufficiale del programma #TemptationIsland si è aggiudicato la prima posizione delle TT Italia e mondo. Nel corso della puntata, su Facebook e Instagram sono stati raggiunti 1.700.000 account".

Tutti gli ascolti di lunedì 16 luglio 2018

Terza posizione per Rai2 con Squadra Speciale Cobra 11 che è stata vista da 1.195.000 telespettatori registrando uno share del 5,42%. A seguire, su La7 Speciale Bersaglio Mobile è stato seguito da 1.182.000 telespettatori pari a uno share del 5,7% mentre su Rai3 Desconocido - Resa dei Conti che ha registrato 1.146.000 telespettatori e uno share del 5,4%. Su Italia 1 The Fast and the Furious - Tokyo Drift ha ottenuto 1.125.000 telespettatori e uno share del 5,42%. Su Rete4 Caccia spietata ha totalizzato 749.000 telespettatori pari al 3,82% di share. Chiudono gli ascolti del prime time Il Cliente che su Tv8 è stato seguito da 476.000 telespettatori pari al 2,4% di share e Il mondo dei Narcos che su Nove è stato visto da 239.000 telespettatori (1,1% di share) nel primo episodio e da 342.000 telespettatori (1.9% di share) nel secondo.

Access Prime Time

Nell'access prime time su Rai1 'Techetechetè' è stato seguito 3.916.000 telespettatori pari al 18,4 di share mentre 'Paperissima Sprint' su Canale 5 ha totalizzato 2.815.000 telespettatori pari al 13,42%. Nella fascia preserale su Rai1 'Reazione a catena' ha registrato 4.058.000 telespettatori con uno share pari al 26.8%. Su Canale 5, invece, 'Il Segreto' è stato seguito da 1.539.000 telespettatori pari al 10,96% di share.