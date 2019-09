Ascolti tv, Temptation Island Vip non ce la fa: Montalbano in replica batte Marcuzzi &Co

‘Temptation Island Vip’ ha inaugurato sì la stagione televisiva autunnale della prima serata Mediaset, ma non con la brillantezza di numeri entusiasmanti, tutt’altro. Hanno il retrogusto amaro di una ricetta ormai un po’ stucchevole i dati Auditel diffusi all’indomani della puntata di esordio del 2019 del reality condotto per la prima volta da Alessia Marcuzzi: 2.949.000 (18.16% di share) sono stati coloro che hanno assistito al debutto del viaggio nei sentimenti delle coppie in salsa ‘very important’, dettaglio che non sembra aver allettato più di tanto lo spettatore spoltronato sul divano nel grigio lunedì di rientro generale post ferie.

Certo, la concorrenza meditata dalla Rai contro il debuttante reality è stata tanto spietata quanto ‘banale’, con la replica dell'episodio 'La Gita a Tindari' di Montalbano programmata in prima serata che ha portato a casa i suoi bravi 4.486.000 spettatori e uno share del 21.27%, ma quei 3 punti di stacco appaiono come un rilevante campanellino di allarme che qualcosa potrebbe non andare. E il condizionale diventa doveroso se si vuol dare al reality il tempo di migliorare, di far entrare meglio lo spettatore nelle dinamiche di corna, tradimenti e riappacificazioni delle coppie in gioco, o, più semplicemente, di permettere alla fredda stagione di invogliare la gente a stare a casa e avere la curiosità di assistere alla consacrazione di un amore o alla sua disfatta.

D’altronde, l’edizione passata condotta da Simona Ventura aveva esordito con un sommesso 19.85%, poi risalito nel corso delle puntate che qualche divertimento lo hanno regalato… Il tempo per il rodaggio c’è e l’autunno è appena iniziato. Il pubblico è pronto a lasciarsi stupire, speriamo, in meglio.

Ascolti tv, tutti i dati

Per quanto riguarda i dati degli altri programmi, il terzo piazzamento è su Italia 1, per Colombiana, con 1.580.000 spettatori e il 7.19% di share. Poi 'Quarta Repubblica' su Rete4 (1.036.000 spettatori, share 6.19%), 'Indovina Chi Viene a Cena' e 'Presa diretta' su Rai3 (rispettivamente, 1.143.000 spettatori, share 4.73%, e 993.000 spettatori, share 5.06%), 'Made in... I Ditelo Voi' su Rai2 (896.000 spettatori, share 4.2%), 'Body of Proof' su La7 (503.000 spettatori, share 2.09%, nel primo episodio, 430.000 spettatori, share 2.03%, nel secondo episodio, 299.000 spettatori, share 1.97%, nel terzo episodio, e 223.000 spettatori, share 2.47%, nel quarto episodio), 'La Guerra dei Mondi' sul Nove (408.000 spettatori, share 1.9%), 'Agente 007 - Solo per i Tuoi Occhi' su Tv8 (267.000 spettatori, share 1.35%).

Tra gli altri debutti della giornata, spicca il ritorno di 'Otto e Mezzo' di Lilli Gruber, che ottiene 1.925.000 spettatori e l'8.1% nell'access prime time di La7. Sempre su Rai1 l'esordio di 'Vieni da Me' convince 1.509.000 spettatori con l'11.88% della platea. Mentre il debutto dell'inedita coppia formata da Lorella Cuccarini e Alberto Matano alal conduzione de 'La Vita Diretta' totalizza 1.279.000 spettatori con il 12.82%, nella presentazione in onda dalle 16.01 alle 16.26, 1.258.000 spettatori con il 13.42%, nella prima parte in onda dalle 16.52 alle 17.01, e 1.381.000 spettatori con il 14.42% nella seconda parte in onda dalle 17.05 alle 18.40. 'Pomeriggio Cinque', in onda a partire dalle 17.19, ottiene 1.485.000 spettatori (share 16.44%), nella prima parte in onda fino alle 17.57, 1.581.000 spettatori (share 15.65%), nella seconda parte in onda dalle 18.01 alle 18.33, e 1.476.000 spettatori (share 13.46%) nell'ultima parte di cinque minuti, dalle 18.37 alle 18.42. Difficile infine valutare il ritorno della 'Prova del cuoco', costretta ad un'edizione mini (dalle 12.40 alle 13.25), con un ascolto di 1.396.000 spettatori e il 10.4% di share, perché preceduta dallo Speciale Camera di Rai Parlamento (1.218.000 spettatori, share 15.29%).