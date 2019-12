‘Tu sì que vales’ chiude con il botto: ascolti da capogiro per la puntata finale

‘Tu sì que vales’ chiude la sesta stagione con un pieno di ascolti che consacra il successo inarrestabile dello show del sabato sera condotto da Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovani.

La serata conclusiva che ha decretato la vittoria della cantante lirica Enrica Musto ha registrato, infatti, ben 5.151.000 spettatori e uno share del 31.3% che resta nella media delle precedenti otto serate mai battute dalla concorrenza della Rai nel sabato sera. Rai che anche ieri, con la Festa di Natale – Una Serata per Telethon trasmessa sul primo canale, è rimasta ben lontana dai numeri vertiginosi raggiunti dalla squadra di giovani talenti: 2.430.000 (pari all’11.6% di share) sono stati i telespettatori sintonizzati sul programma condotto da Antonella Clerici e dedicato alla raccolta fondi della Fondazione Telethon per la ricerca scientifica sulle malattie rare.

Ascolti tv di sabato 14 dicembre 2019

Per quanto riguarda le altre reti, "NCIS 16" su Rai Due ha chiuso con 1.147.000 spettatori (share 5.1%), "Mamma, ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York" su Italia Uno ha tenuto davanti allo schermo 1.605.000 spettatori con il 7.8% di share. Su Rai3 "Città Segrete" ha raccolto 1.500.000 spettatori con il 7.7%, mentre su Rete4 il film "The Jackal" ha chiuso con 523.000 spettatori e il 2.7% di share. "Atlantide" su La7 ha chiuso 201.000 spettatori con uno share dell’1.2% e "Natale a Winters Inn" su Tv8 529.000 spettatori (2.4%).