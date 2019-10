‘Amici Celebrities’ vs ‘Ulisse’: ecco com'è andata la sfida degli ascolti del sabato sera

Testa a testa tra i due programmi di Rai Uno e Canale 5 che da, tre settimane a questa parte, si contendono il pubblico televisivo del sabato sera. 19.75% è il dato di share registrato per la puntata dedicata a Maria Antonietta di ‘Ulisse – Il piacere della scoperta’, 19.67% per ‘Amici Celebrities’, entrambi fermi in una media oscillatoria che comunque assicura un buon risultato per entrambe le reti, dimostrando la fidelizzazione di una platea dai gusti televisivi diametralmente opposti.

Tuttavia,nel periodo di sovrapposizione tra i due programmi (dalle 21.33 alle 23.45), la trasmissione di Alberto Angela ha ottenuto 3.810.000 spettatori (19,7% di share); 3.550.000 (18.14%), invece, per il talent di Maria De Filippi nella sua terza puntata, l’ultima nella collocazione del sabato, considerata la decisione di spostare il programma al mercoledì,sempre in prima serata, ma con la conduzione di Michelle Hunziker.

Ascolti tv di sabato 5 ottobre 2019

Per quanto riguarda le altre reti, su Rai2 NCIS ha interessato 1.355.000 spettatori pari al 6.2% di share mentre FBI ha ottenuto 1.325.000 spettatori pari al 6.3%. Su Italia 1 Cattivissimo Me ha intrattenuto 1.165.000 spettatori (5.6%). Su Rai3 il primo appuntamento con Le Ragazze segna 949 .000 spettatori con il 4.9%. Su Rete4 Don Camillo e l’Onorevole Peppone totalizza un a.m. di 947.000 spettatori con il 4.8% di share. Su La7 la serie Little Murders ha registrato 335.000 spettatori con uno share del 2.1%. Su Tv8 Man on Fire – Il fuoco della vendetta ha raccolto 527.000 spettatori con il 2.9%. Sul Nove La leggenda degli uomini straordinari ha ottenuto 274.000 spettatori con l’1.4%. Su Rai4 Takers raccoglie 295.000 spettatori e l’1.4%. Su Iris Rapimento e Riscatto segna 371.000 spettatori e l’1.8%.

Cresce ‘Verissimo’

Ascolti ancora in crescita per il talk di Canale 5 ‘Verissimo’, che domina la sua fascia d'ascolto con 2.285.000 spettatori totali e il 20.47% di share, (19.33% sul target commerciale). Ottimo riscontro anche per "Verissimo giri di valzer" che registra 2.192.000 spettatori totali, share del 18.83% (18.82% sul target commerciale). Il talk show condotto da Silvia Toffanin, che aveva tra i suoi ospiti la top model Bar Refaeli, Kekko Silvestre con i Moda' e Christian Vieri con Costanza Caracciolo ha raggiunto punte di oltre 2.500.000 spettatori. Successo anche sul fronte social. Ieri l'hashtag #verissimo su Twitter si è piazzato al primo posto dei TT Italia. Inoltre, nel corso della settimana ha generato oltre 14 milioni di interazioni su Instagram.