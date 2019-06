Ascolti tv, su Rai l’Under 21 fa il pieno di spettatori e doppia la replica di Ciao Darwin

La nazionale di calcio Under 21 stravince la gara degli ascolti. Gli azzurrini hanno tenuto incollati davanti al piccolo schermo ben 5.057.000 spettatori, pari al 28% di share. Niente da fare quindi contro Belgio-Italia su Rai Uno per la replica di Ciao Darwin 7 – La resurrezione, che su Canale 5 ha interessato 2.065.000 spettatori, pari a uno share del 13,4%.

Ascolti tv, i programmi più visti delle altre reti

Su Rai2, per il ciclo Nel Segno del Giallo, è andato in onda il film tv “Lei no è tua figlia”, che è stato visto da 1.179.000 spettatori per uno share del 6,7% mentre su Rai3 la puntata di Kilimangiaro-Ogni cosa è illuminata ha fatto registrare 666.000 spettatori (share 4,4%).

Su Rete 4 la telenovela Una vita è stata vista da 900.000 spettatori per uno share del 5,4% mentre su Italia 1 il film Cinderella Story ha totalizzato 743.000 spettatori pari a uno share del 4,4,%.

Su La7 la serie Little Murders ha registrato 307.000 spettatori (2,4%). Su Tv8 Ignoto 1 – Yara, DNA di un’indagine ha raccolto davanti al video 312.000 spettatori pari all’1,9% di share.