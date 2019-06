Ascolti tv: Rai 1 stravince con gli Europei Under 21, Canale 5 crolla con 'Lontano da Te'

Numeri straordinari per una prima serata televisiva di inizio estate quelli registrati ieri dall’Auditel che ha decretato la vittoria netta di Rai Uno grazie all’incontro degli Europei Under 21 Italia-Spagna. Ben 5.660.000 spettatori, per uno share pari al 29.4%, sono stati i telespettatori sintonizzati sul primo canale per assistere al trionfo azzurro di 3 - 1 contro gli spagnoli durante un evento che ha catalizzato l’attenzione del pubblico e contro cui nulla ha potuto la concorrenza.

Su Canale 5, infatti, è crollata al di sotto della soglia del 10% 'Lontano da Te', fiction con Megan Montaner e Alessandro Tiberi che, partita discretamente, alla seconda puntata ha registrato 1.656.000 spettatori e l'8.9% di share. Terzo piazzamento, su Rai3, per 'Report' con 1.321.000 spettatori e il 6.8% di share.

Ascolti tv di domenica 16 giugno 2019

A seguire, tra gli altri ascolti del prime time: 'Ncis' e 'Elementary' su Rai2 (rispettavamente 1.372.000 spettatori, share 7.1%, e 1.082.000 spettatori, share 5.9%), 'Catwoman' su Italia 1 (948.000 spettatori, share 5.1%), 'Non è l'Arena - Il Meglio' su La7 (559.000 spettatori, share 3.6%), 'Italia's Got Talent' su Tv8 (514.000 spettatori, share 2.7%), '#Cr4 - La Repubblica delle Donne' su Rete4 (498.000 spettatori, share 3.1%), 'Little Big Italy' sul nove (250.000 spettatori, share 1.3%).