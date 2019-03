Ascolti tv, che beffa per Mediaset: Stefano e Belen su Rai 1 placcano Uomini e Donne

Spietato testa a testa nel prime time di venerdì 1 marzo tra 'Sanremo Young' e 'Speciale Uomini e Donne - La scelta'. A fare da ago della bilancia Stefano De Martino e Belen Rodriguez, entrambi ospiti del programma condotto da Antonella Clerici e protagonisti di siparietti e frecciatine di cui il pubblico va ghiotto. La coppia, al centro del gossip per un pressunto ritorno di fiamma, ha senza alcun dubbio fatto parecchia cassa in termini di ascolti per la trasmissione di Rai 1 in onda dal Teatro Ariston, a discapito del gioiellino di Maria De Filippi sbarcato da un paio di settimane in prima serata.

'Sanremo Young' ha superato il programma concorrente di Canale 5 in telespettatori: 3.136.000 contro i 2.963.000. In share, invece, la scelta dei tronisti Luigi e Ivan ha avuto la meglio, anche se di pochi punti: 16,10% contro 14,5%. Terzo gradino del podio per il film trasmesso da Rai 3 'Un paese quasi perfetto' che ha totalizzato 1.368.000 telespettatori e il 5,5% di share.

Ascolti tv di venerdì 1 marzo: prime time

A seguire, su Italia 1 il film 'Transporter 3' è stato visto da 1.281.000 telespettatori pari a uno share del 5,51% mentre 'Quarto Grado' trasmesso da Rete 4 è stato visto da 1.215.000 telespettatori pari a uno share del 6,38%. Su Tv8 'Italia's Got Talent' è stato visto da 1.211.000 telespettatori pari a uno share del 5% mentre sul Nove 'Fratelli di Crozza' è stato seguito da 1.200.000 telespettatori pari a uno share del 4,9%. Su Rai 2 il triplo appuntamento con 'NCIS - UnitàAnticrimine' ha ottenuto un ascolto medio di 1.034.000 telespettatori,con uno share del 4,4% mentre su La7 'Propaganda Live' è stato visto da 944.000 telespettatori pari a uno share del 5,04%.

Ascolti tv di venerdì 1 marzo: le altre fasce

Nell'access prime time su Canale 5 'Striscia la Notizia' ha totalizzato 4.639.000 telespettatori pari a uno share del 18,42% mentre sulla rete ammiraglia di viale Mazzini 'I soliti ignoti-Il ritorno' ha ottenuto 4.478.000 telespettatori, pari al 18% di share. Leader della fascia preserale, invece, è stato il programma condotto da Flavio Insinna 'L'Eredità' che su Rai 1 è stato seguito da 5.119.000 pari al 26% di share. Su Canale 5 'Avanti un altro!' è stato visto da 3.845.000 telespettatori pari a uno share del 19,84%.

Nel complesso le reti Rai si sono aggiudicate la prima serata, con 8.070.000 telespettatori e uno share del 32,2%, e l'intera giornata con un gradimento medio di 3.498.000 telespettatori e uno share del 34,2%. Le reti Mediaset hanno conquistato invece la seconda serata con 4.719.000 telespettatori e uno share del 38,42%.