Ascolti tv, quasi 8 milioni di telespettatori su Rai Uno per la Via Crucis da piazza San Pietro

Piazza San Pietro deserta per una Via Crucis ancora più carica di simbolismi. Un altro momento destinato a rimanere nella storia. In onda in mondovisione, in Italia la cerimonia è stata trasmessa in diretta su Rai Uno ed è stata vista da 7.927.000 spettatori, pari al 25.6% di share.

Papa Francesco non ha tenuto nessun discorso al termine come era consuetudine al Colosseo ma ha pregato in silenzio davanti al Crocifisso del miracolo di San Marcello. Nelle stazioni, a portare la croce sono stati medici, infermieri del Gemelli, il cappellano del carcere Due Palazzi di Padova che ha curato le meditazioni della Via Crucis, detenuti e personale dell’istituto di pena. L'ultimo fermo immagine nella piazza deserta, il crocifisso del miracolo di San Marcello venerato dai romani per la liberazione dalla va peste nel ‘500.

A seguire la seconda parte di “Corona di Spine - Porta a Porta Speciale Venerdì Santo”, andata in onda dalle 22.41 alle 23.56, è stata vista da 2.885.000 spettatori pari a uno share del 12.4%.

L’anno scorso, in un contesto ovviamente diverso, la Via Crucis in diretta su Rai Uno era stata seguita da 3.696.000 spettatori, pari a uno share del 16.7%, mentre su Canale 5 “Ciao Darwin 8” condotto da Paolo Bonolis faceva segnare 4.289.000 spettatori e il 25.1% di share.

Su Rai2 “90 minuti in paradiso” ha raccolto 1.219.000 spettatori (4.3%). Su Rai3 il film di Ermanno Olmi “L’albero degli zoccoli”, in onda in omaggio alle vittime di Bergamo e della Lombardia, ha totalizzato 1.381.000 spettatori con il 5.1% di share

Su Canale5 il film “Quasi amici” è stato visto da 3.313.000 spettatori, con uno share del 12.2%. Su Italia1 il primo film della saga di “Twilight” ha tenuto davanti al piccolo schermo 2.194.000 spettatori con uno share del 7.6%. Su Rete4 "Exodus: Dei e Re" è stato visto da 1.245.00 spettatori (5.1% di share).

Su La7 Propaganda Live è stato seguito da 1.381.000 spettatori con uno share del 5.9%.

