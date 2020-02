Ascolti tv, il trio delle meraviglie: boom Panariello-Conti-Pieraccioni, niente da fare per il Gf Vip

Dopo lo straordinario successo teatrale - tre anni di sold out in giro per l'Italia - lo show di Panariello, Conti e Pieraccioni buca anche il piccolo schermo: 5.357.000 spettatori, pari al 25.6% di share, per lo spettacolo trasmesso venerdì in prima serata su Rai1.

E' l'ammiraglia Rai, dunque, a conquistare il prime time. Al secondo posto Canale 5 con il Grande Fratello Vip, che ha totalizzato 3.058.000 spettatori e il 18.7%, seguito dalla prima puntata della nuova stagione di 'The Good Doctor', su Rai2, con 1.365.000 spettatori pari al 5.8% di share.

Ascolti tv di venerdì 14 febbraio: prime time

A seguire il film 'Security', su Italia 1, con 1.158.000 spettatori e il 5.1% di share; 'Quarto Grado', su Rete 4, con 1.132.000 spettatori e il 6.2% di share; 'Propaganda Live', su La7, con 868.000 spettatori e uno share del 5%; 'Maldamore', su Rai3, con 797.000 spettatori a il 3.4% di share. A chiudere '4 Ristoranti', su Tv8, con 542.000 spettatori (2.3%) e 'The Rock', su Nove, con 343.000 spettatori (1.6%).