Ascolti tv, Rai 1 stravince con 'Balllata per Genova': anche Gatti commosso sul palco

Il risultato più importante è senza alcun dubbio quello della raccolta fondi, ma anche in termini di ascolti è andata alla grande a 'Ballata per Genova'. La serata evento in onda su Rai 1 dedicata al ricordo delle vittime di Ponte Morandi, a quasi un anno dal crollo, è stata seguita da 3.164.000 spettatori per il 18.5% di share, conquistando il prime time di venerdì 14 giugno.

Sul palco i big della musica italiana per promuovere il progetto architettonico di riqualificazione urbana della zona colpita dalla sciagura lo scorso agosto. Tra loro anche Franco Gatti, il 'baffo' dei Ricchi e Poveri che dopo la morte del figlio ha lasciato la musica: commovente la sua esibizione accanto a Piero Cassano dei Matia Bazar e Vittorio De Scalzi dei New Trolls, ma soprattutto il suo abbraccio con il pubblico. Gatti, infatti, finita la performance è sceso dal palco per abbracciare la gente di Genova, i suo concittadini per cui è tornato a cantare dopo anni.

Tre gruppi genovesi che con le loro canzoni hanno contribuito a rendere grande la musica italiana nel mondo!@iricchiepoveri #MatiaBazar #NewTrolls

Donate al 45585 📱☎️#BallataPerGenova #Rai1 pic.twitter.com/3dKv7JKeZf — Rai1 (@RaiUno) 14 giugno 2019

Ascolti tv di venerdì 14 giugno: prime time

Al secondo posto, su Canale 5, 'La Battaglia di Hacksaw Ridge' con 1.471.000 spettatori e l'8.7% di share. Terzo piazzamento, su Rai 2, per 'Doppio ricatto, doppio inganno' con 1.171.000 spettatori e il 5.9% di share. A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: 'Una Notte da Leoni 3' su Italia 1 (1.123.000 spettatori, share 5.9%), 'Quarto grado' su Rete 4 (1.107.000 spettatori, share 7.3%), 'Smetto quando Voglio - Ad Honorem' su Rai 3 (996.000 spettatori, share 5%), 'Propaganda Live' su La7 (886.000 spettatori, share 6%), 'I Migliori Fratelli di Crozza' sul Nove (549.000 spettatori, share 2.7%), 'Bruno Barbieri - 4 Hotel' su Tv8 (310.000 spettatori, share 1.8%).

Ascolti tv di venerdì 14 giugno: le altre fasce

Nel pomeriggio, su Rai 2, grande successo per il match di Calcio femminile per il Mondiale 2019 Giamaica-Italia: la goleada delle calciatrici azzurre, che hanno battutto le avversarie 5-0, è stata vista da 2.336.000 spettatori con il 18.7% di share. In access prime time, vittoria di Rai 1 con 'Techetechetè' che ha ottenuto 3.204.000 spettatori e il 16.3% di share mentre su Canale 5 'Paperissima Sprint' ha registrato 2.956.000 spettatori e il 15% di share. Complessivamente le reti Rai hanno prevalso su quelle Mediaset sia in prime time che in seconda serata e nelle 24 ore.