Ascolti tv, il ritorno di Bonolis: Ciao Darwin fa il botto e sbaraglia il Sanremo Young della Clerici

Canale 5 torna in vetta grazie a Paolo Bonolis e al suo ritrovato “Ciao Darwin”, giunto ormai all’ottava edizione e capace ancora di macinare ascolti.

Ascolti tv, sfida tra Ciao Darwin e Sanremo Young

Lo storico programma ha battuto la finale di Sanremo Young condotta da Antonella Clerici, trattenendo davanti al piccolo schermo su Canale 5 4.150.000 spettatori per uno share del 22,4% contro i 3.382.000 milioni sintonizzati invece su Rai Uno (pari a uno share del 15,8%).

A marzo 2016, la prima puntata dell’edizione numero 7 di Ciao Darwin fece registrare un esordio ancora più fragoroso: 5.403.000 spettatori con il 25,31% di share. Dall’altra parte Rai Uno schierò la replica dell’episodio “Il gioco di specchi” della serie Il Commissario Montalbano, che tallonò da vicino lo show di Paolo Bonolis, con 5.985.000 spettatori e il 24,61% di share.

Ascolti tv di venerdì 15 marzo 2019

Ma vediamo i dati di ascolti delle altre reti per la serata di venerdì 15 marzo 2019.

Su Rai2 NCIS ha registrato 1.021.000 spettatori con uno share del 4.6%. Su Italia 1 Hitman: Agent 47 ha conquistato 799.000 spettatori (3.4%). Su Rai3 Lo chiamavano Jeeg Robot è stato visto da 899.000 spettatori, pari ad uno share del 3.8%. Su Rete4 Quarto Grado ha portato davanti alla tv 1.029.000 spettatori con il 5.6% di share. Su La7 Propaganda Live ha registrato 976.000 spettatori con uno share del 5.3%. Su Tv8 la seconda semifinale di Italia’s Got Talent è stata vista da 1.230.000 spettatori con il 5.5%. Sul Nove Fratelli di Crozza ha raccolto 1.113.000 spettatori con il 4.6%.

Nell'access prime time, ha vinto 'Striscia La Notizia' su Canale 5 che ha ottenuto 4.898.000 spettatori e il 19.6% di share, contro i 4.659.000 spettatori e il 18.8% di share registrati su Rai1 da 'Soliti Ignoti - Il Ritorno'. Nel preserale, invece, 'L'Eredità' su Rai1 ha totalizzato 4.660.000 spettatori e il 24.5% di share, mentre 'Avanti un Altro' su Canale 5 si è fermato a 3.691.000 spettatori con il 19.8% di share. In seconda serata: su Canale 5, 'X Style' ha ottenuto 855.000 spettatori e il 15.6% di share; su rai1 'TV7' ha conquistato 692.000 spettatori e il 7.7% di share e su Rai2 'Povera Patria' ha totalizzato 337.000 spettatori e il 3.7% di share. Complessivamente, le reti Mediaset hanno prevalso su quelle Rai sia in prime time che in sec