Ascolti tv, vince 'Belle e Sebastien' su Rai1

Un venerdì sera a tutto film. A conquistare il prime time, però, è 'Belle e Sebastien - Amici per Sempre', in onda su Rai1, con 3.931.000 spettatori e il 13.9% di share. Al secondo posto, su Canale 5, 'Puoi baciare lo Sposo' con 3.390.000 spettatori e il 12.4% di share. Terzo piazzamento, su Italia 1, per 'New Moon', con 1.942.000 spettatori e il 7.1% di share.

Ascolti tv di venerdì 17 aprile: prime time

A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: 'Ncis' e 'The Rookie' su Rai2 (rispettivamente 1.980.000 spettatori, share 6.5%, e 1.710.000, share 6.1%), 'Quarto Grado' su Rete4 (1.699.000 spettatori, share 7.5%), 'Nome di Donna' su Rai3 (1.496.000 spettatori, share 5.1%), 'Propaganda Live' su La7 (1.488.000 spettatori, share 6.6%), 'Italia's Got Talent - Best of' su Tv8 (703.000 spettatori, share 2.5%), 'Fratelli di Crozza - Il meglio di quando si stava meglio' sul Nove (542.000 spettatori, share 1.8%).